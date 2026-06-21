Саме в цей момент Сонце досягне найвищої точки над горизонтом у Північній півкулі та подарує нам найдовший день і найкоротшу ніч у році. З цього дня світловий день почне поступово зменшуватися, а ночі ставатимуть довшими, пише 24 Канал.

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Традиції Дня літнього сонцестояння в Україні

Наші предки вважали цей час магічним і пов'язували його з розквітом природних сил. Багато давніх звичаїв сонцевороту згодом перейшли у святкування Івана Купала. Люди вірили, що стихії вогню, води та землі в цей час мають особливу цілющу енергію.

Головним символом свята завжди було велике багаття. Предки збиралися навколо вогню, співаючи обрядові пісні, поки молодь стрибала через полум'я. Люди вірили, що такий ритуал спалює всі хвороби, невдачі та образи. Що цікаво, закохані намагалися стрибнути разом, міцно тримаючись за руки. Якщо під час стрибка вони не роз'єднували долоні, то це обіцяло парі щасливе та довге спільне майбутнє.

Літнє сонцестояння – традиції / Фото Magnific

Крім цього, дівчата прокидалися до сходу сонця, щоб умитися ранковою росою, яка мала зберегти красу та молодість. Удень усі обов'язково купалися в річках та озерах, змиваючи з себе втому та негатив. Також жінки плели вінки з польових квітів і пускали їх за водою, намагаючись дізнатися свою долю та розгледіти майбутнє кохання.

Водночас трави, які збирали в найдовший день року, сушили й ховали за ікони як надійні обереги для дому. Люди вірили, що звіробій, чебрець, м'ята та полин у цей момент накопичують чимало лікувальних властивостей.

Що не можна робити у День літнього сонцестояння 2026?

У День літнього сонцестояння важливо уникати сварок, гучних конфліктів та негативних думок. Адже позитивний настрій 21 червня закладає основу для успіху на всю другу половину року.