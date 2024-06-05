Коли буде найдовший день у 2024 році: точна дата

Щороку у червні відбувається День літнього сонцестояння. Тоді у людей є найдовший день та найкоротша ніч у році. Цікаво, що подія не має фіксованої дати.

У 2024 році День літнього сонцестояння святкуватимемо 20 червня. Більше інформації про особливу дату розповість LifeStyle 24.

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День літнього сонцестояння 2024: що це таке

День літнього сонцестояння особливо шанувався серед наших предків. Вони навіть вставали дуже рано, щоб побачити світанок. Вважалося, що так на сім'ю чекало процвітання та достаток. Були й інші традиції на цю подію.

Колись на найдовший день у році завжди припадало свято Івана Купала. Люди розпалювали багаття, стрибали через нього, а дівчата, крім того, ще робили вінки. Молодь також ворожила на кохання та збирала лікарські рослини.

Коли найдовший день 2024 / Фото Canva

У давні часи люди відкладали усю роботу на полі або городі у День літнього сонцестояння. Вони очищали своє тіло, тобто купалися, нерідко у воду додавали цілющі трави. До речі, потрібно було вмитися росою, аби не втратити молодість. Загалом у цей день наші предки зустрічали літо.

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