У 2024 році День літнього сонцестояння святкуватимемо 20 червня. Більше інформації про особливу дату розповість LifeStyle 24.
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День літнього сонцестояння 2024: що це таке
День літнього сонцестояння особливо шанувався серед наших предків. Вони навіть вставали дуже рано, щоб побачити світанок. Вважалося, що так на сім'ю чекало процвітання та достаток. Були й інші традиції на цю подію.
Колись на найдовший день у році завжди припадало свято Івана Купала. Люди розпалювали багаття, стрибали через нього, а дівчата, крім того, ще робили вінки. Молодь також ворожила на кохання та збирала лікарські рослини.
Коли найдовший день 2024 / Фото Canva
У давні часи люди відкладали усю роботу на полі або городі у День літнього сонцестояння. Вони очищали своє тіло, тобто купалися, нерідко у воду додавали цілющі трави. До речі, потрібно було вмитися росою, аби не втратити молодість. Загалом у цей день наші предки зустрічали літо.
День літнього сонцестояння: народні прикмети
- Якщо прокинутися на світанку, то біди не прийдуть у дім.
- Багато роси – до щедрого врожаю.
- Зоряна та ясна ніч – до хорошого врожаю грибів.
- Хмарний та дощовий день – до поганого врожаю.