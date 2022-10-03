День лікаря 2022: історія свята та важливі традиції

Щороку у перший понеділок жовтня відзначають Міжнародний день лікаря. Лікарі — це люди, які стоять на сторожі захисту нашого життя та збереженні здоров'я. Цей день був заснований з метою вдячності лікарям за їхню віддану працю та посвяченість.

У 2022 році День медика набув ще більшого значення, адже через повномасштабне вторгнення Росії на територію України лікарі наражають себе на небезпеку заради порятунку інших людей. Вони працюють під кулями та бомбами, ризикуючи своїм власним життям, заради того, щоб зберегти життя мирних жителів та українських захисників, зазначає 24 канал.

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Історія Дня лікаря

Ідея створення Міжнародного дня лікаря належить організації "Médecins Sans Frontières" ("Лікарі без кордонів"), яка була створена в місті Парижі в 1971 році за ініціативи 13 лікарів. Вони були незадоволеними діяльністю Червоного Хреста в Нігерії, де люди постраждали від голоду та війни. Засновники організації вважають, що у медичній допомозі не мають бути обмежені люди через національні кордони. Якщо хтось опинився поза системою охорони здоров’я, постраждав від епідемій, збройних конфліктів чи стихійних лих, то їм треба надати відповідну медичну допомогу.

Міжнародний день лікаря – історія свята / Фото "Canva"

У 1999 році лікарі, які входять до цієї організації, отримали Нобелівську премію світу. Вони висвітлюють факти геноциду та несправедливості попри критику урядів різних країн. Також захищають здоров’я і життя людей, які опинилися у ​​кризових ситуаціях. Організація є незалежною від етнічної, релігійної чи політичної приналежності й фінансується за допомогою добровільних пожертвувань.

Міжнародний день лікаря був затверджений за ініціативою ВООЗ ООН і Міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів". Він був створений для того, щоб вшанувати роботу лікарів усіх спеціалізацій та рівнів.

У 2022 році Міжнародний день лікаря припадає на 3 жовтня.

Традиційно з нагоди свята в Україні проводять різні конференції, семінари, лекції, презентації, виставки й конкурси. Працівників медичної сфери нагороджують грамотами, а також вітають цікавими подарунками та приємними словами.

Традиції та цікаві факти про День лікаря 2022 / Фото "Canva"

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