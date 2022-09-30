Оскільки День вчителя припадає на вихідний день, то вчителі зазвичай вітають у п'ятницю. Часто в школах відбуваються святкові заходи, під час яких учні висловлюють подяку вчителям. Ми зібрали для вас найщиріші слова у віршах та прозі, а також цікаві смс та барвисті листівки, зазначає 24 канал.

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Також варто зауважити, що крім українського Дня вчителя, є також Всесвітній день учителя, який щорічно відзначається 5 жовтня.

Привітання з Днем вчителя у віршах

З Днем вчителя вітаю Вас!

Добрих емоцій бажаю запас,

Щастя великого на довгі роки,

І в дім Ваш бажаю гарної погоди.

Здоров'я сталевого, фінансів, достатку,

У шкільній рутині комфорту, порядку.

Дітей Вам слухняних і легких часів,

Серце хай гріє велика любов.

***

Сьогодні з Днем учителя

Хочемо привітати Вас,

Бажаємо Вам з посмішкою

Завжди входити у свій клас,

Нехай радістю і щастям

Наповняться всі дні,

Бажаємо Вам удачі,

Здоров'я і любові!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого у світі бажаємо.

Привітання з Днем вчителя у віршах / Фото з відкритих джерел

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклін низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

***

За невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий!

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Професія учителя важлива,

Вона цікава, копітка.

Наука — це велика сила.

Робота ця щоденна і важка.

Зі святом маємо честь вітати!

Бажати вам досягнень і вершин,

І щоб завжди хороший настрій мати,

І в колективі радісних хвилин.

Щоб ви пишались учнями своїми,

Щоб ви ніколи не жаліли сил,

Ішли вперед, на благо України,

Даючи настанови й життєвих сил.

Привітання з Днем вчителя у прозі

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю нових звершень, значних досягнень та великих успіхів! Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим! Міцного вам здоров’я, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків!

***

Вчителю, вітаємо вас! В цей день ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи не старіти душею, сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів! З Днем вчителя!

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Знання – головне багатство, а ви без всякої скупості щедро наділяли ними учнів і, напевно, тому що в вас поєднується талант педагога і гаряче серце. З вами і найбезнадійніший двієчник вийде в хорошисти! Прийміть поздоровлення з Днем вчителя в цей золотистий осінній день і найкращі побажання від вдячного серця!

Привітання з Днем вчителя у прозі / Фото з відкритих джерел

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю здоров'я і сил, терпіння і мудрості, мужності й впевненості, цілеспрямованості й відсутності втоми. Нехай кожен ваш урок буде цікавим, нехай кожен Ваш день буде щасливим, нехай кожна ваша мрія буде здійсненною!

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Дорогий учителю, ваше терпіння, ваша стійкість і самовідданість, ваша чуйність і любов до кожного учня – неймовірна непосильна праця! Спасибі вам за те, що ви поруч у найважчі моменти. Ми бажаємо вам любові до вашої роботи, нескінченного здоров'я і натхнення!

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У цей світлий жовтневий день сердечно вітаємо наших улюблених вчителів з професійним святом! Поруч з вами життя стає мудріше і цікавіше. Ви несете світло знань, вчіть моральним цінностям, прищеплює добро, облагороджуючи наші душі. Нехай вас завжди оточує турбота, тепло і любов учнів, колег, близьких і коханих! Несіть у світ вічний потік знань, добра, досконалості!

Смс та листівки з Днем вчителя

Якби не було вчителя,

То не було, напевне,

Ні поета, ні мислителя,

Ні Шекспіра, ні Коперника,

І понині, напевне,

Якби б не було учителя,

Невідкритими залишилися б

Береги Америки.

З Днем вчителя – привітання у смс / Фото "Главред"

Ви вчитель, який незважаючи ні на що, вважає своїм обов’язком навчати дітей: передавати свій досвід і давати їм цікаві й корисні знання. Вас люблять і цінують Ваші учні тому, що Ви вчитель з великої літери. Зі святом Вас і творчих успіхів!

Привітання з Днем вчителя – смс та гарні листівки / Фото з відкритих джерел

З Днем учителя вітаю,

Щиро Вам я побажаю

Щоб учні завжди шанували,

Усі незгоди відступали,

Добробуту, затишку, надії,

Завжди збувались, щоб всі мрії!

Чудові листівки з Днем вчителя 2022 / Фото "Конкурент"

У Всесвітній день вчителя бажаю плідної праці, творчої реалізації та нескінченного оптимізму! Хай часу вистачає й на роботу, й на сім’ю, й на хобі! Казкового майбутнього вам та сонячних днів!

День вчителя в Україні – привітання у прозі, віршах та смс / Фото з відкритих джерел