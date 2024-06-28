Сьогодні, 28 червня, відзначається День Конституції України: як вона була ухвалена

Щороку 28 червня Україна відзначає День Конституції. Сьогодні українці святкують 28 річницю. Документ був прийнятий у цей день, у 1996 році. Тоді депутати Верховної Ради працювали до ранку, аж поки не ухвалила Основний Закон.

Після прийняття Конституції, Україну почали зовсім по-іншому сприймати в інших країнах. Адже наша держава закріпила свою незалежність та суверенітет, а для громадян офіційно прописала права, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Зі святом, українці: патріотичні картинки-привітання з Днем Конституції України

День Конституції України: історія свята

Конституційний процес запустили у 1990 році. Тоді Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Згодом також запровадили Конституційну комісію. З 1991 до 1996 роки тривала робота над проєктами Конституції, яка супроводжувалася суперечками й обговореннями.

Найбільші питання викликав статус Криму та російською мови. Крім того, обговорювалася державна символіка, а також те, як правильно розподілити владу. Поки тривала ця робота, українці спиралися на Конституцію УРСР.

Ухвалення Конституції України / Фото архів Укрінформу

У ніч з 21 на 28 червня 1996 року Верховна Рада України працювала над ухваленням Конституції. Тоді рішення підтримали 315 депутатів. Зокрема, було утверджено, що Крим – це автономна республіка, яка входить у склад України, а єдиною державною мовою була визнана українська.

Після ухвалення Конституції України, у Верховній Раді здійнялися гучні оплески, народні депутати плакали від щастя, а також вперше пролунав гімн України. Адже тоді було прийняте історичне рішення для нашої країни.

Традиційно на День Конституції українці завжди відпочивали. Однак в Україні продовжує діяти воєнний стан, тож усі додаткові вихідні скасували. Люди працюватимуть, але приватні фірми можуть зробити цей день неробочим.