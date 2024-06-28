После принятия Конституции, Украину начали совсем по-другому воспринимать в других странах. Ведь наше государство закрепило свою независимость и суверенитет, а для граждан официально прописала права, пишет LifeStyle 24.

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День Конституции Украины: история праздника

Конституционный процесс запустили в 1990 году. Тогда Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Впоследствии также ввели Конституционную комиссию. С 1991 по 1996 годы продолжалась работа над проектами Конституции, которая сопровождалась спорами и обсуждениями.

Наибольшие вопросы вызывал статус Крыма и русского языка. Кроме того, обсуждалась государственная символика, а также то, как правильно распределить власть. Пока длилась эта работа, украинцы опирались на Конституцию УССР.

Принятие Конституции Украины / Фото архив Укринформа

В ночь с 21 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины работала над принятием Конституции. Тогда решение поддержали 315 депутатов. В частности, было утверждено, что Крым – это автономная республика, которая входит в состав Украины, а единственным государственным языком был признан украинский.

После принятия Конституции Украины, в Верховной Раде поднялись громкие аплодисменты, народные депутаты плакали от счастья, а также впервые прозвучал гимн Украины. Ведь тогда было принято историческое решение для нашей страны.

Традиционно на День Конституции украинцы всегда отдыхали. Однако в Украине продолжает действовать военное положение, поэтому все дополнительные выходные отменили. Люди будут работать, но частные фирмы могут сделать этот день нерабочим.