Важливе державне свято українці відсвяткують вже незабаром, а саме 28 червня. Чи буде додатковий вихідний, розповість LifeStyle 24.

Не пропустіть Які свята українці відзначатимуть у червні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

День Конституції України 2024: чи буде вихідний

Українці звикли відпочивати на День Конституції. Однак з 2022 року у нашій державі діє воєнний стан, тож усі додаткові вихідні скасовані. Люди, які працюють на державних підприємствах, у п'ятницю підуть на роботу. А от приватні компанії можуть відправити своїх працівників на відпочинок.

Чому ухвалення Конституції – важлива подія

Коли була ухвалена Конституція, Україна закріпила свій суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Громадяни отримали права та свободи, а наша країна – визнання на міжнародному рівні.

До того Президент України та Верховна Рада створили комісії, які працювали над проєктами Конституції. Робота тривала протягом 1991-1996 років. Було багато обговорень та суперечок, адже у деяких питаннях не могли дійти згоди. Зокрема, йшлося про статус Криму і російської мови, розподіл влади, символи держави. Конституцію таки прийняли, хоча й уже декілька разів змінювали.

Зараз Конституція для українців має як ніколи важливе значення. Кожного дня наш народ виборює свою свободу та права, які записані у документі. А українські військові захищають державу на фронті, борючись з російськими окупантами, які вже десять років хочуть загарбати наші території.