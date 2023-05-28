Як тебе не любити, Києве мій: історія й традиції Дня міста

День Києва – свято, присвячене столиці України. Цей день відзначають в останню неділю травня, цьогоріч – 28. Місту виповнюється 1541 рік. Історію й традиції свята – читайте далі.

День міста Києва цього року припав на 28 травня. Переважно в цей день проводять багато концертів, конкурсів та інших урочистостей, але через воєнний стан все буде у менших масштабах. 24 Канал розкаже історію й традиції Дня Києва.

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Історія Дня Києва

Історія свята налічує багато років. Вперше День Києва відзначили у 1982 році, коли місту виповнилося 1500 років з моменту його заснування.

За легендою, Київ заснував князь Кий в 482 році. Отже, у 2023 році Київ святкує 1541 День народження й може вважатись одним із найстаріших міст в Україні. Відтоді місто процвітає, стаючи не тільки політичним, але й культурним та економічним центром України.

Перші святкування Дня Києва пройшли в невеликому форматі, але з часом стали більшими та урочистішими. За десятиліття святкування розширилися, ставши грандіозними заходами, що охоплюють всю столицю.

Традиції свята

На День Києва не планується масових заходів, але деякі події таки відбудуться. Ось кілька з них.



День Києва / Фото Моє місто