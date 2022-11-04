Вшановують Казанську ікону Божої матері двічі на рік – 21 липня і 4 листопада. У народі вважають що від цього дня варто очікувати прихожу зимових холодів, зазначає 24 канал.

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Історія Казанської ікони Божої матері

Ікона була знайдена в 16 столітті у місті Казань після великої пожежі. Маленькій дівчинці Матроні тричі уві сні з'являлася Марія і вказала місце, де знаходиться ікона. Згодом на тому ж місці був побудований дівочий монастир, а першою монахинею в ньому стала Матрона.

Християни вірять, що ікона допомагає у складних життєвих ситуаціях. Вона є покровителькою всіх жінок, які часто моляться перед нею про сімейне щастя й здоров'я дітей та чоловіка. Просять про достаток та мир у домі, а також щиро просять про народження дитини.

День Казанської ікони Божої матері / Фото "UkrMedia"

Традиції святкування в День Казанської Божої матері

Традиційно у цей день відвідують храм й читають молитви до Богородиці.

Доброю прикметою вважається робити весілля саме у цю дату, адже наші предки вірили, що тоді шлюб буде міцним та щасливим. Тож часто цією іконою благословляють молоде подружжя.

Як і в кожне релігійне свято у цей день заборонено займатися важкою роботою, а всі домашні справи краще запланувати напередодні чи після свята. Також у цей день наші пращури не вирушали в далеку дорогу, адже вважали що тоді шлях буде значно складнішим та довшим.

У цей день варто очікувати приходу справжніх зимових холодів. У народі кажуть: "На Казанську з ранку дощить, а до вечора сніг лежить".

Молитва до Казанської ікони Божої матері:

"Заступниця старанна, матір Господа Всевишнього, за всіх молиш ти Сина Твого, Христа Бога нашого, і сприяєш порятунку всіх, під потужний твій покрив вдаються. Всіх нас захисти, о пані, цариця і володарка, що перебувають в напастях, і скорботах, і хворобах, обтяжених гріхами багатьма, і моляться тобі з розчуленою душею і зламаним серцем, перед пречистим твоїм образом зі сльозами, і мають тверду надію в тобі на позбавлення від усіх зол. Всім корисне даруй і всіх спаси, Богородиця Діва, бо Ти – божественний покров рабам Твоїм. Амінь!"