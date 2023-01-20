Віряни розпочинають цей день із походу у церкву. У народі 20 січня розпочинається період "Посвяток" – люди повертаються до свого буденного життя. Також саме з цього дня розпочинається період сватань та весіль, зазначає 24 канал.

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Історія свята Івана Хрестителя

Іван Хреститель народився в сім'ї священика та пророка Захарії й рідної тітки Діви Марії – Єлисавети. Батьки Івана на той час були досить поважного віку і вже не сподівалися на народження дітей. Однак Бог подарував їм сина і вони пообіцяли віддати його на служіння Богові.

Господь послав Івана Предтечу, щоб він підготував людей до приходу Ісуса Христа. Згодом саме Іван охрестив Ісуса у річці Йордан.

На жаль, за свою вірність Господеві та виконання його законів, Іван помер мученицькою смертю. За наказом царя Ірода його обезголовили.

День Івана Хрестителя – значення та традиції свята / Фото PMG.ua

Традиції відзначення Дня Івана Хрестителя

Свято Івана Хрестителя для вірян розпочинається із Богослужіння у храмі. Цей день є спокійним, адже люди повертаються до своїх буденних справ та звичного способу життя, вони готуються до весілля чи просто відпочивають. З цього приводу існує навіть народне прислів'я: "Після Івана Предтечі хто не береться до роботи, того б’ють у плечі", або "Прийшов Іван Предтеча та й забрав свята на плечі".

Також згідно з народною традицією тваринам роздають ритуальні страви, які залишилися з Водохреща та Голодної Куті, адже святкові страви викидати не можна. Кашу, зерно та крихти випічки – віддають курям, а усе інше – худобі. Вважається, що від цього свійські тварини будуть добре плодитися.

З цього дня можна повертатися до рукоділля: вишивати, шити чи в’язати. Під час різдвяних свят це було заборонено й часу для них не вистачало. Часто, щоби було веселіше займатися рукоділлям, дівчата збиралися разом – спілкувалися між собою та співали пісні.