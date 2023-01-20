Верующие начинают этот день с похода в церковь. В народе 20 января начинается период "Посвяток" – люди возвращаются в свою обычную жизнь. Также именно с этого дня начинается период сватов и свадеб, отмечает 24 канал.

Читайте также День ангела Ивана: замечательные картинки-поздравления

История праздника Иоанна Крестителя

Иоанн Креститель родился в семье священника и пророка Захарии и родной тети Девы Марии – Елисаветы. Родители Ивана в то время были достаточно почтенного возраста и уже не надеялись на рождение детей. Однако Бог подарил им сына, и они пообещали отдать его на служение Богу.

Господь послал Иоанна Предтечу, чтобы он подготовил людей к пришествию Иисуса Христа. Впоследствии именно Иоанн окрестил Иисуса в реке Иордан.

К сожалению, за свою верность Господу и исполнение его законов, Иоанн умер мученической смертью. По приказу царя Ирода его обезглавили.

День Иоанна Крестителя – значение и традиции праздника / Фото PMG.ua

Традиции празднования Дня Иоанна Крестителя

Праздник Иоанна Крестителя для верующих начинается с Богослужения в храме. Этот день спокойный, ведь люди возвращаются к своим обыденным делам и привычному образу жизни, они готовятся к свадьбе или просто отдыхают. По этому поводу существует даже народная пословица: "После Иоанна Предтечи кто не берется за работу, того бьют в плечи", или "Пришел Иван Предтеча и забрал праздники на плечи".

Также согласно народной традиции животным раздают ритуальные блюда, оставшиеся из Крещения и Голодной Кути, ведь праздничные блюда выбрасывать нельзя. Кашу, зерно и крошки выпечки – отдают курам, а все остальное – скоту. Считается, что от этого домашние животные будут хорошо плодиться.

С этого дня можно возвращаться в рукоделие: вышивать, шить или вязать. Во время рождественских праздников это было запрещено и времени им не хватало. Часто, чтобы веселее заниматься рукоделием, девушки собирались вместе – общались между собой и пели песни.