Пророк Ілля – один із найшанованіших святих Старого Завіту, передає 24 канал. Його постать оповита батьма легендами та містичними історіями. За біблійними переказами, він був наділений даром чудотворства.

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Вшанування цього святого є великою подією, оскільки у пророка Іллю вірять не лише християни, але й мусульмани та іудеї. Ілля здійснював чудеса, пророкував, закликав дощ з неба та зводив з нього вогонь.

Щодо погодніх умов, то ще наші предки казали, що на Іллю зима з літом бореться, і цей день вважається поворотом до зими.



2 серпня вшановують пам'ять пророка Іллі

Що заборонено робити в день пророка Іллі

З давніх-давен побутує думка, що в день пророка Іллі заборонено купатися у водоймах. Кажуть, що у це свято навіть найзатятіші плавці можуть потонути.

У цей день не можна дивитися у дзеркало – ні здоровим, ні хворим, оскільки це має поганий вплив задзеркалення.

Не можна в цей день працювати з землею, оскільки така фізична праця може призвести до загибелі врожаю.

Не варто стояти в грозу під деревом, адже туди може вдарити блискавка.

Не зупиняйтеся на перехрестях, оскільки там збирається нечиста сила.

Не можна сьогодні виганяти на пасовище худобу, адже в цей день з-під землі вилазять всякі гади.



Що можна і не можна робити в день святого пророка Іллі

Що можна робити в день пророка Іллі

– Сьогоднішній день підходить для сінокосу. Кажуть, що на Іллю колосся вже дозріли до того, щоб збирати урожай. На Іллю ставлять перший сніп.

– 2 серпня була поширена традиція спати на матраці, який набили першою соломою – на щастя.

– У день Ілля пророка збирають лікарські трави. Кажуть, що в це свято вони мають чудодійні властивості.

– Молоді дівчата можуть молитися святому за щасливе заміжжя.

– Якщо на Іллю йде дощ, то треба ним вмитися. В народі вірять, що це допомагає позбутися від пристріту.