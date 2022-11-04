День Казанської ікони Божої матері 2022: що не можна робити у це свято

4 листопада віряни відзначають День Казанської ікони Божої матері. Вона є найбільш шанованою серед православних християн і вважається покровителькою сімей та жінок.

В народі це свято також відоме під назвою "Казанська осіння". Існує традиція дарувати образ Казанської Божої матері під час вінчання та хрещення дитини, зазначає 24 канал.

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Значення та традиції свята Казанської ікони Божої матері

Про появу ікони існує багато історій та переказів. Одна з найбільш поширених легенд розповідає, що у 1579 році у місті Казань юній Матроні у снах стала з'являтися Богородиця. Десятирічній дівчині було сказано піти до воєвод і архієпископа, щоб ті допомогли відшукати святий образ на згарищі. У вказаному Матроною місці дійсно віднайшли ікону. Згодом на цьому місці побудували дівочий Казанський Богородицький монастир, а Матрона стала там першою монахинею.

Віряни у цей день відвідують храми й моляться з проханнями про захист сім'ї та мир на рідній землі. Також це свято є сприятливим для одруження, оскільки здавна вважалося пари, які хотіли все своє життя прожити в щасті й любові, намагалися вінчатися саме у цю дату.

Заборони у День Казанської ікони Божої матері / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити у День Казанської ікони Божої матері

У цей день не можна працювати та виконувати важку фізичну роботу.

Ні в якому разі не можна сваритися з рідними й близькими.

Не можна вживати лайливі слова та бажати зла ближнім.

Не можна вирушати у подорож чи у відрядження, бо вважається, що тоді шлях буде доволі довгим та складним.

Не можна плакати й сумувати.

У народі вірять, що від погоди в цей день залежить погода всієї зими. Кажуть так: "Що Казанська покаже, те й зима скаже". Якщо у цей день піде дощ, то варто очікувати скорої зими, а якщо день буде ясним, то це до похолодання.