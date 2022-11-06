Ікона Божої Матері "Всіх скорботних Радість" відома із 17 століття. За традицією Богородиця зображена в повний зріст з Ісусом на руках. Вона стоїть у повітрі в оточенні ангелів, а внизу можна помітити людей, які страждають від життєвих негараздів та хвороб, зазначає 24 канал.

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Історія ікони Богоматері "Всіх скорботних Радість"

Віряни завжди вшановували Богородицю, адже вірять, що вона дарує людям порятунок та розраду. На її честь зводять багато храмі, створюють гарні образи та складають їй гімни. У православній церкві образ Богородиці "Всіх скорботних Радість" оповита унікальною репутацією. Адже стверджують, що за нею зафіксовано багато свідчень про чудеса перед цією іконою.

Перша згадка про ікону датована у 1683 році придворним живописцем Іваном Безміним. Він працював у європейській стилістиці й, мабуть, звідси й паралелі із західноєвропейською іконографією – "Мадонна у славі", "Розаріум", "Gloria".

Головна особливість ікони полягає в тому, що на ній зображені звичайні люди, які страждають від недуг та поневірянь. Вони благають її про допомогу і Богородиця відповідає. Отже, ікона символізує безмежну милість й прощення Господа. Тож варто звертатися до Бога у молитвах з проханнями про захист та допомогу.

День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" / Фото "UkrMedia"

Традиції у День ікони "Всіх скорботних Радість"

На свято не можна перебувати у конфлікті з ближніми, не можна сваритися та вживати лайливі слова. Не варто обговорювати інших чи заздрити їм.

У наших предків у цей день розпочиналися зимові посиденьки дівчат. Вони разом пряли й ткали, а також ділилися між собою цікавими історіями. Коли дівчата виконували всю заплановану роботу, в хату приходили хлопці й починалися веселощі: пісні, танці й ігри.

Кажуть, якщо у цей день ворони збираються в зграї, то варто очікувати снігопаду. Якщо скіпа тріщить, то це до морозу, а якщо не загоряється, то буде відлига.