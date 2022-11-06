Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" известна с 17 века. По традиции Богородица изображена в полный рост с Иисусом на руках. Она стоит в воздухе в окружении ангелов, а внизу можно заметить людей, страдающих жизненными проблемами и болезнями, отмечает 24 канал.

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История иконы Богоматери "Всех скорбящих Радость"

Верующие всегда чествовали Богородицу, ведь верят, что она дарит людям спасение и утешение. В ее честь возводят многие храмы, создают красивые образы и составляют ей гимны. В православной церкви образ Богородицы "Всех скорбящих Радость" окутан уникальной репутацией. Ведь утверждают, что за ней зафиксировано множество свидетельств о чудесах перед этой иконой.

Первое упоминание об иконе датировано в 1683 году придворным живописцем Иваном Безминым. Он работал в европейской стилистике и, пожалуй, отсюда и параллели с западноевропейской иконографией – "Мадонна во славе", "Розариум", "Gloria".

Главная особенность иконы состоит в том, что на ней изображены обычные люди, страдающие от недугов и скитаний. Они умоляют ее о помощи и Богородица отвечает. Итак, икона символизирует безграничную милость и прощение Господа. Поэтому следует обращаться к Богу в молитвах с просьбами о защите и помощи.

День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" / Фото "UkrMedia"

Традиции в День иконы "Всех скорбящих Радость"

На праздник нельзя находиться в конфликте с ближними, нельзя ссориться и употреблять бранные слова. Не стоит обсуждать других или завидовать им.

У наших предков в этот день начинались зимние посиделки девушек. Они вместе пряли и ткали, а также делились интересными историями. Когда девушки выполняли всю запланированную работу, в дом приходили ребята и начиналось веселье: песни, танцы и игры.

Говорят, если в этот день вороны собираются в стаи, то следует ожидать снегопада. Если скипа трещит, то это до мороза, а если не загорается, то будет оттепель.