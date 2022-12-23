У це свято в церквах відбуваються літургії, люди згадують свої прогріхи, каються за них й просять пробачення. Вважається, що ікона Богоматері "Несподівана радість" допомагає знайти душевну рівновагу та силу, вирішити непорозуміння й отримати прощення іншої людини, тому до неї часто моляться, зазначає 24 канал.

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Історія Дня ікони Божої Матері "Несподівана Радість"

Згідно з переказами, один чоловік не міг позбутися своїх гріховних пристрастей. Перед тим, як він йшов робити різні погані речі справи, то відвідував церкву й молився до Діви Марії та промовляв такі слова: "Радуйся, Благодатна!"

Одного разу, він під час своєї чергової молитви побачив на іконі рух і дуже перелякався. Марія стояла з маленьким Ісусом на руках неначе вони були живі. Тіло Ісуса Христа було покрите ранами, які кровоточили. Впавши на коліна, чоловік запитав хто таке зробив. Богородиця сказала, що це є наслідком молитов грішників, які начебто каються та благають прощення, а потім продовжують скоювати цілеспрямовані гріхи та погані речі.

Після почутих слів, чоловік почав плакати й просити пробачення. Згодом він торкнувся образу й Ісусові рани зникли. З того часу чоловік більше не робив своїх безбожних справ.

Історія ікони Богородиці "Несподівана радість" / Фото "Новини LIVE"

Ікона Божої Матері "Несподівана радість" є здавна шанованою серед православних вірян. Її образ був написаний ще за часів апостола Луки, коли євангеліст особисто спілкувався з Марією. З того часу іконографічні канони майже не змінилися. На багатьох іконах часто можна побачити Богородиця з Ісусом на руках.

Молитва до ікони "Несподівана Радість":

"О Пресвята Діво, Всеблагого Сина Мати Всеблага, міста і святого храму цього Покровителька, всіх сущих у гріхах, скорботах, бідах і хворобах вірна Заступниця! Прийми молебний спів цей від нас, недостойних рабів, що Тобі возносимо, і як у давнину грішника, що кожного дня молився перед чесною Твоєю іконою, Ти не зневажила, але дарувала йому несподівану радість покаяння і схилила Сина Твого многим і старанним перед Ним заступництвом до прощення цього грішника, так і нині не зневаж моління нас, недостойних рабів Твоїх, і ублагай Сина Твого і Бога нашого, щоб і всім нам, що з вірою і зворушенням поклоняємося перед цільбоносним Твоїм образом, несподівану радість кожному за його потребою дарував; щоб усі на Небі і на землі знали Тебе як тверду і неосоромлену Заступницю роду християнського і, це знаючи, славили Тебе і через Тебе Сина Твого, з безначальним Його Отцем і Єдиносущним Його Духом нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь."