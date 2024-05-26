Сьогодні – День хіміка: добірка привітань у картинках з професійним святом

Сьогодні, 26 травня, відзначається День хіміка. Професійне свято започаткували ще в УРСР. Після того, як Україна здобула незалежність, святкування продовжили, згідно з указом президента від 7 травня 1994 року.

У цей день вітання традиційно приймають працівники хімічної та нафтохімічної промисловості. У наш час хімія відіграє важливу роль у житті людей, адже вона є й у побуті: ліках, косметиці та різних засобах для прибирання.

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З нагоди Дня хіміка LifeStyle 24 підготував добірку гарних привітань у картинках. Надішліть їх сьогодні усім друзям, знайомим та рідним, які святкують своє професійне свято. Вашим близьким буде приємно.

День хіміка 2024: привітання у картинках

Привітання з Днем хіміка / Фото Depo.ua

Привітання з Днем хіміка / Фото Depo.ua

Привітання з Днем хіміка / Фото Joy Pup

Привітання з Днем хіміка / Фото Joy Pup

Привітання з Днем хіміка / Фото ЧДТУ

Привітання з Днем хіміка / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем хіміка / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем хіміка / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем хіміка / Фото art-shop.com.ua

Щиро вітаємо усіх причетних з професійним святом! Нехай на роботі усе йде за планом, успіхів у кар'єрі, натхнення, сил та мотивації. Нехай ніщо не зможе забрати у вас жагу до праці та самовдосконалення.