Георгія Побідоносця вважають покровителем скотарства і захисником від хижих звірів, особливо вовків. У цей день селяни зазвичай утеплювали свої будинки, сараї та льохи. Також завершували повністю усі господарські роботи, пише 24 канал.

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Історія Дня Георгія Побідоносця

Георгій Побідоносець народився у 3 столітті в християнській сім'ї в Каппадокії (на території сучасної Туреччини). Його виховували у християнських традиція та у пошані до Бога. Він був військовим й служив імператору Діоклетіану, однак той був язичником.

У час коли розпочалися гоніння за християнами, Георгій відкрито заявив про своє віросповідання. За це він був підданий численним тортурам.

Часто Георгія на іконах зображують верхи на білому коні, який вражає своїм списом змія. Це зображення пов'язують з давніми переказами. Розповідають, що неподалік того місця де народився Георгій, у місті Бейрут в озері жив змій, який викрадав і пожирав людей з тієї місцевості. Для того, щоб вгамувати ненажерливого хижака, місцеві жителі віддавали йому на поживу молодого хлопця чи дівчину.

І ось так одного разу, коли дівчину відвели на берег озера й прив’язали до стовпа, раптом з’явився на білому коні світлий юнак, який списом вразив змія та врятував дівчину. Цим юнаком був Георгій. Його поява зупинила знищення хлопців та дівчат й навернула жителів міста Бейрут до Христа, які перед тим сповідували язичництво.

День Георгія Побідоносця – історія та значення свята / Фото "ТСН"

Що не можна робити у День Георгія Побідоносця

За традицією у це свято наші предки молилися Георгію про захист сімейного вогнища й здоров'я домашніх тварин. Також викидали увесь непотріб з дому. А ще важливо було прислухатися до порад, вони могли допомогти у майбутньому в прийнятті рішень.

Не можна зустрічати свято із боргами.

Не можна сваритися з рідними.

Не можна завдавати клопоту тваринам.

Не можна надто голосно розмовляти та заважати своїм ближнім.

Не можна ходити на полювання.

Заборони та прикмети у День Георгія Побідоносця / Фото Canva

Народні прикмети у свято Георгія Побідоносця