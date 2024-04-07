З професійним святом: добірка гарних привітань у картинках з Днем геолога
Щороку у першу неділю квітня українці відзначають День геолога. Свято було запроваджено ще у Радянському Союзі, 31 березня 1966 року. Згодом, у 1995 році, тодішній президент України Леонід Кучма своїм указом продовжив його.
Тож вітаємо усіх геологів з їхнім професійним святом. Дякуємо за роботу та бажаємо досягати неймовірних успіхів. Нехай натхнення ніколи вас не покидає, продовжуйте досліджувати нашу Землю.
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З нагоди Дня геолога LifeStyle 24 зібрав чудові привітання у картинках. Надішліть їх сьогодні знайомим геологам, колегам, рідним та друзям.