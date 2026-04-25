Чому не варто святкувати День доньки 25 квітня?

Святкування саме в цей день вважається помилковим з кількох причин. Річ у тім, що дата 25 квітня активно поширювалася саме в російському сегменті інтернету приблизно з 2017 року без жодних офіційних пояснень чи обґрунтувань. Жодна міжнародна організація, включно з ООН чи ЮНЕСКО, не визнає цей день як Міжнародний день доньки.

До того ж це питання інформаційної гігієни. Фактчекери неодноразово наголошували, що масове поширення цього свята в Україні є результатом "цифрової звички" копіювати контент із ресурсів Росії. У часи повномасштабної війни відмова від таких запозичень є частиною нашої культурної безпеки. Крім того, наявність цієї дати в мережі часто вводить в оману медіа та бізнес, які автоматично підхоплюють вірусну тему, не перевіряючи її походження.

День доньки відзначають не 25 квітня / Фото Freepik

Коли в Україні святкують День доньки у 2026 році?

В Україні немає єдиної державної дати Дня доньки. Саме тому українці зазвичай приєднуються до однієї з двох світових ініціатив:

27 вересня (четверта неділя вересня) – Всесвітній день доньки. Цю дату вважають найбільш слушною для сімейних святкувань, оскільки вона випадає на вихідний і має міжнародне коріння.

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток. Це офіційний день, проголошений ООН, який має на меті звернути увагу на права дівчат та проблеми, з якими вони стикаються у світі, пише UNICEF.

Саме ці осінні дати є логічними та безпечними з погляду походження, тому краще відкласти теплі слова та подарунки для своїх дівчаток саме на кінець вересня або жовтень.