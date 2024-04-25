Українцям не варто звертати увагу на свята, які популяризують окупанти. Росіяни вже й так багато років знищують нашу культуру та поширюють свою пропаганду в українському медіапросторі. Коли ж відзначає День доньки цивілізований світ, розповість LifeStyle 24.

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Коли насправді День доньки

Щороку Міжнародний день дочок або День доньки відзначається у четверту неділю вересня. Тобто цього року увесь цивілізований світ святкуватиме його 22 числа. Таке свято зародилося в Індії, і не просто так. У багатьох країнах вважається, що дівчинка у родині – тягар. Тому потрібно викорінювати цю традицію, адже у сучасному світі така думка – не є нормальною.

У свято потрібно привертати увагу суспільства до гендерної дискримінації та наголошувати на тому, що жінки та чоловіки мають однакові права. Донька у сім'ї – таке ж саме щастя, як і син, тому вона заслуговує на повагу.

Також наприкінці квітня є Віденський день доньки в Австрії. Його запровадила політикиня Катрін Гал разом з Віденською економічною палатою та Дирекцією освіти у Відні. За традицією, у цей день дівчатка разом зі своїми батьками або іншими родичами ходять до них на роботу, аби потім вибрати собі професію. Адже у країні жінки заробляють менше за чоловіків.