Тоді ж назву десантні війська змінили на десантно-штурмові війська. Перше святкування відбулося 21 листопада 2017 року на Михайлівській площі у Києві, пише 24 Канал.

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У той день Президент України Петро Порошенко й військове командування вручили війську нову символіку: багряний берет з новим беретним знаком, штандарт командувача десантно-штурмових військ, прапор роду військ. Також тоді встановили нову присягу десантників.

Сьогодні варто привітати всіх, хто служить у повітряному десантні України, і подякувати їм за мужній захист нашої держави. Бажаємо зберігати бойовий дух!

24 Канал підготував добірку привітань у картинках та прозі з нагоди свята.

День Десантно-штурмових військ: привітання у прозі

Із Днем десантно-штурмових військ! Бажаю, щоб будь-яка висота була тобі підвладна, щоб будь-яка справа була тобі під силу, щоб будь-яка ідея призводила тобі до успіху, щоб будь-який день був для тебе фонтаном бравого ентузіазму, сил, сил та бойового духу!

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Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил!

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Щиро вітаємо вас, усіх українських десантників, із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Дорогі воїни, бажаємо вам міцного здоров’я, успіху у службі, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам – миру та добробуту!

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День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантнику! Хай купол парашюта стане твоєю захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а в житті будуть тільки білі смуги.

День Десантно-штурмових військ: привітання у картинках

День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Фото "Апостроф"

День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Фото "Факти"

День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Фото Telegraf