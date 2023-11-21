Тогда же название десантные войска сменили на десантно-штурмовые войска. Первое празднование состоялось 21 ноября 2017 на Михайловской площади в Киеве, пишет 24 Канал.

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В тот день Президент Украины Петр Порошенко и военное командование вручили войску новую символику: багровый берет с новым беретным знаком, штандарт командующего десантно-штурмовыми войсками, флаг рода войск. Также тогда была принята новая присяга десантников.

Сегодня стоит поздравить всех, кто служит в воздушном десанте Украины, и поблагодарить их за мужественную защиту нашего государства. Желаем хранить боевой дух!

24 Канал подготовил подборку поздравлений в картинках и прозе по случаю праздника.

День Десантно-штурмовых войск: поздравления в прозе

С Днем десантно-штурмовых войск! Желаю, чтобы любая высота была тебе подвластна, чтобы любое дело было тебе по силам, чтобы любая идея приводила к успеху, чтобы любой день был для тебя фонтаном бравого энтузиазма, сил, сил и боевого духа!

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Поздравляю с Днем десантно-штурмовых войск ВСУ! Желаю всегда держаться уверенно и на земле и в воздухе, а также иметь надежный десант друзей в жизни. Пусть каждый день позволяет летать высоко, а любая идея диктует условия успеха и победы! Здоровья, неутомимого мужества и сил!

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Поздравляем вас, всех украинских десантников, с профессиональным праздником – Днем десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Дорогие воины, желаем вам крепкого здоровья, успеха в службе, побед и Божьего покровительства, а вашим семьям – мира и благополучия!

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День ДШВ – день человека-героя. С праздником, десантник! Пусть купол парашута станет твоей защитой от жизненных проблем, здоровье будет крепким и надежным, а в жизни будут только белые полосы.

День Десантно-штурмовых войск: поздравления в картинках

День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины / Фото "Апостроф"

День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины / Фото "Факты"

День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины / Фото Telegraf