День будівельника 2023: найкращі привітання у картинках

13 серпня в Україні відзначають День будівельника. Свято не має сталої дати і кожного року припадає на другу неділю серпня. Привітайте знайомих будівельників з їхнім професійним святом красивими картинками.

Саме будівельникам належать досягнення і успіхи у створенні цікавих, грандіозних, різноманітних та дивовижних будівель, пише 24 Канал.

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Будівельники – це представники однієї з найзатребуваніших професій у світі. Вони зводять нові будівельні об’єкти та відновлюють ушкоджені. Саме завдяки цим людям ми маємо змогу жити в будинках та квартирах, зустрічатися з колегами в офісі та з друзями у кав’ярнях.

В Україні День будівельника святкують ще з 1995 року. Сьогодні це свято набуло дуже важливого значення, адже саме будівельники допомагають відновитися містам нашої країни. Lifestyle 24 вітає будівельників зі святом та дякує їм за їхню кропітку роботу!

Картинки з Днем будівельника



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



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Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023



Картинки з Днем будівельника 2023