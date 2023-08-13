Именно строителям принадлежат достижения и успехи в создании интересных, грандиозных, разнообразных и удивительных построек, пишет 24 Канал.

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Строители – это представители одной из самых востребованных профессий в мире. Они строят новые строительные объекты и восстанавливают поврежденные. Именно благодаря этим людям мы можем жить в домах и квартирах, встречаться с коллегами в офисе и с друзьями в кафе.

День строителя празднуют еще с 1995 года. Сегодня этот праздник приобрел очень важное значение, ведь именно строители помогают восстановиться города нашей страны. Lifestyle 24 поздравляет строителей с праздником и благодарит их за их кропотливую работу!

Картинки с Днем строителя



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



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Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023



Картинки с Днем строителя 2023