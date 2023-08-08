Люди с завышенным и раздутым его любят себя гораздо больше, чем других. Поэтому им трудно находить контакт с друзьями и близкими. Чаще это касается Тельцов, Львов и Стрельцов.

Смотрите также Какие мужчины по знаку зодиака всегда выглядят молодыми.

Телец

Многие представители этого знака зодиака любят хвастаться своими достижениями и ставить себя повсюду во главу угла независимо от того, действительно ли этого заслуживают. Поэтому им трудно найти друзей.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Львы идут по жизни с высоко поднятой головой – иногда слишком. Они не думают, что могут совершать ошибки, поэтому возмущаются, когда их кто-то критикует. И хотя их его слишком раздут, Львы с уважением относятся к другим.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Многие представители этого знака зодиака считают себя одними из самых умных людей на планете. Они не терпят критики, хоть обожают внимание к себе.

Гороскоп для Стрельцов