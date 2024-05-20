Картинки-привітання з Днем банківських працівників: прекрасна добірка

Щороку 20 травня в Україні відзначається День банківських працівників. Це професійне свято 6 березня 2004 року запровадив тодішній президент Леонід Кучма. Банківська система у нашій державі існує з 1991 року.

У цей день людей традиційно інформують про те, наскільки важливою для економіки країни є робота банків та його співробітників. Саме завдяки банківським працівникам в Україні є власна валюта – гривня.

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Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх причетних з Днем банківських працівників. Бажаємо вам успіхів, кар'єрного зростання та сімейної злагоди. Дякуємо за невтомну працю на благо України. З нагоди професійного свята публікуємо добірку тематичних привітань у картинках, які можна надіслати колегам, друзям або рідним. Зберігайте для своїх близьких.

День банківських працівників: картинки-привітання

Привітання з професійним святом / Фото "Золоті слова"

Привітання з професійним святом / Фото Amazing Ukraine

Привітання з професійним святом / Фото vitannya.in.ua

Привітання з професійним святом / Фото Amazing Ukraine

Привітання з професійним святом / Фото Amazing Ukraine

Привітання з професійним святом / Фото Telegraf

Привітання з професійним святом / Фото "Золоті слова"

Привітання з професійним святом / Фото rozdil.lviv.ua

Привітання з професійним святом / Фото v24.com.ua

Привітання з професійним святом / Фото Покровська районна військова адміністрація Донецької області

Надіємося, що ви знайшли привітання для своїх близьких!