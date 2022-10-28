Свято бабусь та дідусів символізує нерозривний зв'язок старшого покоління із молодшим. Хто як не бабуся зігріє своїм теплом та спече смачний пиріг, хто як не дідусь підтримає в складній ситуації й навчить майструвати ровер. Ми стаємо дорослими, проте для них завжди залишимося малими бешкетниками. З нагоди такої важливої дати ми зробили для вас добірку гарних привітань для найрідніших, зазначає 24 канал.

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Історія Дня бабусь та дідусів

День бабусь і дідусів з’явилося нещодавно – у 2009 році. Його святкування започаткувало голландське Квіткове бюро.

Основна ідея полягала в тому, щоб онуки дарували своїм дідусям та бабусям горщики з живими квітами. Це символізує нерозривний зв’язок між поколіннями: коріння – це бабусі та дідусі, а молоді паростки – це внуки й правники.

За можливості сьогодні варто приїхати до своїх бабусь та дідусів, щоб привітати їх з цим милим святом. Якщо ж немає можливості побачити їх наживо, то передзвоніть чи надішліть їм листівку.

Привітання з Днем бабусь та дідусів у віршах

Осінній день, зігрітий теплотою,

Адже бабуся і дідусь зі мною.

Тримайте, дороги, привітання:

Слова любові, добра і поваги.

Ви ангели для онуків і підтримки,

Дітям ви опора і надія.

Живіть же, рідні, до ста років,

Без смутку, печалі й без бід!

***

Немає слів, щоб вдячність передати

За вашу доброту та за любов,

За світ казок, що ви нам дарували

І за тепло, що даруєте нам знову.

Нехай вам завжди таланить, рідні,

Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя у вашому житті!

***

Радості та здоров’я бажаємо,

Душевної сили про запас,

І низький уклін вам, рідні,

За все, що робите для нас,

За ваші невтомні турботи,

За достаток сімейного тепла,

Дай Боже, щоб у всьому вам надалі щастило,

А кожна днина казкою була.

З днем бабусь та дідусів – привітання у віршах / Фото Canva

Журавлиним ключем відлітають літа,

Сивина посріблила вже скроні.

Тільки в серці у Вас та ж струна золота,

Те ж тепло незгасиме в долонях.

Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,

Солов'ї защебечуть грайливо,

Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,

А життя буде щедро щасливим!

***

Знає наш розумний дід

На всі питання відповідь,

Він завжди дає розраду

І розвагу, і пораду.

Хай болячка не жартує,

А здоров’я – не пустує,

І бабуся завжди поруч

Потихесеньку воркує!

***

Бажаємо довго тобі ще прожити,

Здоров’я міцного на довгий вік,

Щоб внуків встигла одружити

Й благословити правнуків у світ.

Усе було в житті – і радості, і біди,

І мед солодкий, і гіркий полин.

Нехай тепер буде найменше кривди,

А більше гарних і щасливих годин,

Прийми найкращі наші побажання,

Яскравих квітів незабутній цвіт.

Нехай це добре, щире привітання

Звучить ще добру сотню літ.

Привітання у прозі Днем бабусь та дідусів

Вітаємо наших бабусь та дідусів з таким чудовим святом, бажаємо їм здоров'я, довголіття та всіх благ! Нехай ваші душі сповняються теплом і світлом, а серця – любов'ю та радістю. Дякую за вашу турботу, ласку і терпіння, за ту мудрість, яку ви передаєте своїм дітям та онукам. Живіть щасливо!

***

Вітаю з Днем бабусь та дідусів. Від щирого серця бажаю міцного здоров'я, бадьорості душі та оптимізму серця, щоб можна було і за городами стежити, і з онуками весело грати! Нехай онуки будуть гордістю для вас, нехай щодня вони вас радують щасливими посмішками та теплими обіймами!

З днем бабусь та дідусів – привітання у прозі / Фото Canva

Сьогодні день найулюбленіших близьких для кожної дитини, адже саме бабусі й дідусі завжди готові побалувати малюка і зробити поступки там, де батьки будуть категорично проти. З Днем Бабусь і Дідусів! Нехай вони довше будуть здорові й щасливі своїм онукам.

***

Наші улюблені бабусі й дідусі, ви в житті чимало побачили, набралися мудрості й нам трохи передали. Поспішаємо привітати вас зі святом! Бажаємо, щоб онуки й діти вас цінували, любили, а бурі й хвороби, щоб повз проходили. Нехай виплати країна вам підвищить раз в сто, а всі гіркоти й смутки хай відступлять, немов за помахом чарівної палички! Завжди будемо вам вдячні! З Днем бабусь і дідусів!

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Вітаємо з Днем бабусь і дідусів! Бажаємо вам залишатися яскравими, добрими, радісними й дуже стильними. Бажаємо не хворіти й не сумувати, а кожен день зустрічайте з посмішкою. Нехай ваші онуки будуть щасливими й радують вас. Нехай зігрівають своєю любов’ю.

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Бабуся і дідусь, вітаємо вас з прекрасним святом. Нехай у вас буде міцне здоров’я, а життя буде яскравим і щасливим. Нехай ваші дні будуть наповнені добром, радістю і любов’ю. Бережіть один одного.

Картинки-привітання з Днем бабусь та дідусів

Картинки-привітання з Днем бабусь та дідусів / Фото Joy Pup

Привітання з Днем бабусь та дідусів 2022 / Фото "ТСН"

Привітання з Днем бабусь та дідусів у картинках 2022 / Фото "Ліза"

Найкращі картинки-привітання для бабусь та дідусів / Фото "ТСН"

День бабусь та дідусів – картинки-привітання зі святом / Фото Freepik

Гарні картинки з Днем бабусь та дідусів / Фото "Ліза"

Привітання для бабусі у картинках / Фото "ТСН"

Привітання у картинках для дідуся / Фото "ТСН"