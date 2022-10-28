Свято бабусь та дідусів символізує нерозривний зв'язок старшого покоління із молодшим. Хто як не бабуся зігріє своїм теплом та спече смачний пиріг, хто як не дідусь підтримає в складній ситуації й навчить майструвати ровер. Ми стаємо дорослими, проте для них завжди залишимося малими бешкетниками. З нагоди такої важливої дати ми зробили для вас добірку гарних привітань для найрідніших, зазначає 24 канал.
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Історія Дня бабусь та дідусів
День бабусь і дідусів з’явилося нещодавно – у 2009 році. Його святкування започаткувало голландське Квіткове бюро.
Основна ідея полягала в тому, щоб онуки дарували своїм дідусям та бабусям горщики з живими квітами. Це символізує нерозривний зв’язок між поколіннями: коріння – це бабусі та дідусі, а молоді паростки – це внуки й правники.
За можливості сьогодні варто приїхати до своїх бабусь та дідусів, щоб привітати їх з цим милим святом. Якщо ж немає можливості побачити їх наживо, то передзвоніть чи надішліть їм листівку.
Привітання з Днем бабусь та дідусів у віршах
Осінній день, зігрітий теплотою,
Адже бабуся і дідусь зі мною.
Тримайте, дороги, привітання:
Слова любові, добра і поваги.
Ви ангели для онуків і підтримки,
Дітям ви опора і надія.
Живіть же, рідні, до ста років,
Без смутку, печалі й без бід!
***
Немає слів, щоб вдячність передати
За вашу доброту та за любов,
За світ казок, що ви нам дарували
І за тепло, що даруєте нам знову.
Нехай вам завжди таланить, рідні,
Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,
Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,
Добра і щастя у вашому житті!
***
Радості та здоров’я бажаємо,
Душевної сили про запас,
І низький уклін вам, рідні,
За все, що робите для нас,
За ваші невтомні турботи,
За достаток сімейного тепла,
Дай Боже, щоб у всьому вам надалі щастило,
А кожна днина казкою була.
З днем бабусь та дідусів – привітання у віршах / Фото Canva
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Тільки в серці у Вас та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов'ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,
А життя буде щедро щасливим!
***
Знає наш розумний дід
На всі питання відповідь,
Він завжди дає розраду
І розвагу, і пораду.
Хай болячка не жартує,
А здоров’я – не пустує,
І бабуся завжди поруч
Потихесеньку воркує!
***
Бажаємо довго тобі ще прожити,
Здоров’я міцного на довгий вік,
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ.
Усе було в житті – і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних і щасливих годин,
Прийми найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ.
Привітання у прозі Днем бабусь та дідусів
Вітаємо наших бабусь та дідусів з таким чудовим святом, бажаємо їм здоров'я, довголіття та всіх благ! Нехай ваші душі сповняються теплом і світлом, а серця – любов'ю та радістю. Дякую за вашу турботу, ласку і терпіння, за ту мудрість, яку ви передаєте своїм дітям та онукам. Живіть щасливо!
***
Вітаю з Днем бабусь та дідусів. Від щирого серця бажаю міцного здоров'я, бадьорості душі та оптимізму серця, щоб можна було і за городами стежити, і з онуками весело грати! Нехай онуки будуть гордістю для вас, нехай щодня вони вас радують щасливими посмішками та теплими обіймами!
З днем бабусь та дідусів – привітання у прозі / Фото Canva
Сьогодні день найулюбленіших близьких для кожної дитини, адже саме бабусі й дідусі завжди готові побалувати малюка і зробити поступки там, де батьки будуть категорично проти. З Днем Бабусь і Дідусів! Нехай вони довше будуть здорові й щасливі своїм онукам.
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Наші улюблені бабусі й дідусі, ви в житті чимало побачили, набралися мудрості й нам трохи передали. Поспішаємо привітати вас зі святом! Бажаємо, щоб онуки й діти вас цінували, любили, а бурі й хвороби, щоб повз проходили. Нехай виплати країна вам підвищить раз в сто, а всі гіркоти й смутки хай відступлять, немов за помахом чарівної палички! Завжди будемо вам вдячні! З Днем бабусь і дідусів!
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Вітаємо з Днем бабусь і дідусів! Бажаємо вам залишатися яскравими, добрими, радісними й дуже стильними. Бажаємо не хворіти й не сумувати, а кожен день зустрічайте з посмішкою. Нехай ваші онуки будуть щасливими й радують вас. Нехай зігрівають своєю любов’ю.
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Бабуся і дідусь, вітаємо вас з прекрасним святом. Нехай у вас буде міцне здоров’я, а життя буде яскравим і щасливим. Нехай ваші дні будуть наповнені добром, радістю і любов’ю. Бережіть один одного.
Картинки-привітання з Днем бабусь та дідусів
Картинки-привітання з Днем бабусь та дідусів / Фото Joy Pup
Привітання з Днем бабусь та дідусів 2022 / Фото "ТСН"
Привітання з Днем бабусь та дідусів у картинках 2022 / Фото "Ліза"
Найкращі картинки-привітання для бабусь та дідусів / Фото "ТСН"
День бабусь та дідусів – картинки-привітання зі святом / Фото Freepik
Гарні картинки з Днем бабусь та дідусів / Фото "Ліза"
Привітання для бабусі у картинках / Фото "ТСН"
Привітання у картинках для дідуся / Фото "ТСН"