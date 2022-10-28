Праздник бабушек и дедушек символизирует неразрывную связь старшего поколения с младшим. Кто как ни бабушка согреет своим теплом и испечет вкусный пирог, кто как ни дедушка поддержит в сложной ситуации и научит мастерить ровер. Мы становимся взрослыми, однако для них всегда останемся малыми озорниками. По случаю столь важной даты мы сделали для вас подборку хороших поздравлений для самых родных, отмечает 24 канал.

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История Дня бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек появилось недавно – в 2009 году. Его празднование начало голландское Цветочное бюро.

Основная идея заключалась в том, чтобы внуки дарили своим дедушкам и бабушкам горшки с живыми цветами. Это символизирует неразрывную связь между поколениями: корни – это бабушки и дедушки, а молодые ростки – это внуки и юристы.

По возможности сегодня стоит приехать к своим бабушкам и дедушкам, чтобы поздравить их с этим милым праздником. Если же нет возможности увидеть их вживую, то перезвоните или отправьте им открытку.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах

Осінній день, зігрітий теплотою,

Адже бабуся і дідусь зі мною.

Тримайте, дороги, привітання:

Слова любові, добра і поваги.

Ви ангели для онуків і підтримки,

Дітям ви опора і надія.

Живіть же, рідні, до ста років,

Без смутку, печалі й без бід!

***

Немає слів, щоб вдячність передати

За вашу доброту та за любов,

За світ казок, що ви нам дарували

І за тепло, що даруєте нам знову.

Нехай вам завжди таланить, рідні,

Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя у вашому житті!

***

Радості та здоров’я бажаємо,

Душевної сили про запас,

І низький уклін вам, рідні,

За все, що робите для нас,

За ваші невтомні турботи,

За достаток сімейного тепла,

Дай Боже, щоб у всьому вам надалі щастило,

А кожна днина казкою була.

С днем бабушек и дедушек – поздравления в стихах / Фото Canva

Журавлиним ключем відлітають літа,

Сивина посріблила вже скроні.

Тільки в серці у Вас та ж струна золота,

Те ж тепло незгасиме в долонях.

Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,

Солов'ї защебечуть грайливо,

Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,

А життя буде щедро щасливим!

***

Знає наш розумний дід

На всі питання відповідь,

Він завжди дає розраду

І розвагу, і пораду.

Хай болячка не жартує,

А здоров’я – не пустує,

І бабуся завжди поруч

Потихесеньку воркує!

***

Бажаємо довго тобі ще прожити,

Здоров’я міцного на довгий вік,

Щоб внуків встигла одружити

Й благословити правнуків у світ.

Усе було в житті – і радості, і біди,

І мед солодкий, і гіркий полин.

Нехай тепер буде найменше кривди,

А більше гарних і щасливих годин,

Прийми найкращі наші побажання,

Яскравих квітів незабутній цвіт.

Нехай це добре, щире привітання

Звучить ще добру сотню літ.

Поздравления в прозе Днем бабушек и дедушек

Вітаємо наших бабусь та дідусів з таким чудовим святом, бажаємо їм здоров'я, довголіття та всіх благ! Нехай ваші душі сповняються теплом і світлом, а серця – любов'ю та радістю. Дякую за вашу турботу, ласку і терпіння, за ту мудрість, яку ви передаєте своїм дітям та онукам. Живіть щасливо!

***

Вітаю з Днем бабусь та дідусів. Від щирого серця бажаю міцного здоров'я, бадьорості душі та оптимізму серця, щоб можна було і за городами стежити, і з онуками весело грати! Нехай онуки будуть гордістю для вас, нехай щодня вони вас радують щасливими посмішками та теплими обіймами!

С днем бабушек и дедушек – поздравления в прозе / Фото Canva

Сьогодні день найулюбленіших близьких для кожної дитини, адже саме бабусі й дідусі завжди готові побалувати малюка і зробити поступки там, де батьки будуть категорично проти. З Днем Бабусь і Дідусів! Нехай вони довше будуть здорові й щасливі своїм онукам.

***

Наші улюблені бабусі й дідусі, ви в житті чимало побачили, набралися мудрості й нам трохи передали. Поспішаємо привітати вас зі святом! Бажаємо, щоб онуки й діти вас цінували, любили, а бурі й хвороби, щоб повз проходили. Нехай виплати країна вам підвищить раз в сто, а всі гіркоти й смутки хай відступлять, немов за помахом чарівної палички! Завжди будемо вам вдячні! З Днем бабусь і дідусів!

***

Вітаємо з Днем бабусь і дідусів! Бажаємо вам залишатися яскравими, добрими, радісними й дуже стильними. Бажаємо не хворіти й не сумувати, а кожен день зустрічайте з посмішкою. Нехай ваші онуки будуть щасливими й радують вас. Нехай зігрівають своєю любов’ю.

***

Бабуся і дідусь, вітаємо вас з прекрасним святом. Нехай у вас буде міцне здоров’я, а життя буде яскравим і щасливим. Нехай ваші дні будуть наповнені добром, радістю і любов’ю. Бережіть один одного.

Картинки-поздравления с Днем бабушек и дедушек

Картинки-поздравления с Днем бабушек и дедушек / Фото Joy Pup

Поздравление с Днем бабушек и дедушек 2022 / Фото "ТСН"

Поздравление с Днем бабушек и дедушек в картинках 2022 / Фото "Лиза"

Лучшие картинки-поздравления для бабушек и дедушек / Фото "ТСН"

День бабушек и дедушек – картинки-поздравления с праздником / Фото Freepik

Хорошие картинки с Днем бабушек и дедушек / Фото "Лиза"

Поздравления для бабушки в картинках / Фото "ТСН"

Поздравления в картинках для дедушки / Фото "ТСН"