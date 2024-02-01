Зокрема, за поведінкою бабака люди визначають, яка погода буде весною. Якщо тварина побачить свою тінь, то зима затягнеться ще надовго – десь на шість тижнів. Коли День бабака буде цього року, розкаже 24 Канал.

День бабака 2024: дата та історія свята

У 2024 році, як і завжди, українці відзначатимуть День бабака 2 лютого. Свято прийшло до нас зі Сполучених Штатів Америки, а згодом набуло популярності й в Канаді. Вперше його відсвяткували у 1886 році. Тоді бабак, який передбачав погоду, жив у Пенсільванії.

У давні часи 2 лютого у кельтів було своє свято, яке називалося Імболк. Люди вважали, що у цей день закінчується зима та приходить весна. За традицією, люди запалювали свічки або смолоскипи, щоб прикликати тепло.

Цікаво, що завтра також відзначається Стрітення Господнє. Саме у цей день Діва Марія та Йосиф принесли Ісуса Христа до Єрусалимського храму. Там вони побачили праведника Семеона Богоприємця. Про те, що ця зустріч відбудеться, чоловік знав ще раніше. Зокрема, звістку приніс Святий Дух. Згідно з народними прикметами, на Стрітення Господнє зима зустрічається з весною та літом.

Бабаки віщують погоду на весну / Фото Canva

День бабака: які існують традиції

У Стародавньому Римі 2 лютого з зимової сплячки виходили їжаки. Згодом така традиція передалася німцям. Саме ця тварина колись передбачала погоду на весну.

Українці у цей день спостерігають за поведінкою бабака. Якщо гризун вийде з нори та не побачить свою тінь, то незабаром прийде весна. Якщо ж тварина злякається сонячного дня та сховається, то зима цього року затягнеться.

Зараз в Україні проживають два бабаки, які передбачають погоду: львівський Мишко та харківський Тимко. Варто зазначити, що останній потрапив під російську окупацію. На щастя, згодом українські війська звільнили село Нестерівка, в якому мешкала тварина.