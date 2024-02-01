В частности, по поведению сурка люди определяют, какая погода будет весной. Если животное увидит свою тень, то зима затянется еще надолго – где-то на шесть недель. Когда День сурка будет в этом году, расскажет 24 Канал.

День сурка 2024: дата и история праздника

В 2024 году, как и всегда, украинцы будут отмечать День сурка 2 февраля. Праздник пришел к нам из Соединенных Штатов Америки, а впоследствии приобрел популярность и в Канаде. Впервые его отпраздновали в 1886 году. Тогда сурок, который предсказывал погоду, жил в Пенсильвании.

В давние времена 2 февраля у кельтов был свой праздник, который назывался Имболк. Люди считали, что в этот день заканчивается зима и приходит весна. По традиции, люди зажигали свечи или факелы, чтобы призвать тепло.

Интересно, что завтра также отмечается Сретение Господне. Именно в этот день Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса Христа в Иерусалимский храм. Там они увидели праведника Семеона Богоприимца. О том, что эта встреча состоится, мужчина знал еще раньше. В частности, весть принес Святой Дух. Согласно народным приметам, на Сретение Господне зима встречается с весной и летом.

Сурки предсказывают погоду на весну / Фото Canva

День сурка: какие существуют традиции

В Древнем Риме 2 февраля из зимней спячки выходили ежи. Впоследствии, такая традиция передалась немцам. Именно это животное когда-то предсказывало погоду на весну.

Украинцы в этот день наблюдают за поведением сурка. Если грызун выйдет из норы и не увидит свою тень, то вскоре придет весна. Если же животное испугается солнечного дня и спрячется, то зима в этом году затянется.

Сейчас в Украине проживают два сурка, которые предполагают погоду: львовский Миша и харьковский Тимка. Стоит отметить, что последний попал под российскую оккупацию. К счастью, впоследствии украинские войска освободили село Нестеровка, в котором жило животное.