З моменту повномасштабної агресії РФ, українська авіація почала відігравати особливу роль. Адже кожного дня по території нашої країни летять російські ракети, дрони, авіабомби, які при влучанні завдають багато лиха. Цьому протистоїть саме авіація, яка збиває різні ворожі цілі. Пам'ятаймо про цих мужніх людей та привітаймо їх з професійним святом прозою віршами та картинками, які зібрав 24 Канал.

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Історія Дня авіації

На офіційному рівні свято встановив перший президент України Леонід Кравчука у 1993 році. Він підтримав ініціативу авіаторів Збройних сил України, прикордонних військ України, Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості та транспорту.

День авіації – це професійне свято військових та цивільних авіаторів, а також працівників авіаційної промисловості та транспорту.

Відомо, що у 1946 році заснували державне підприємство "Антонов". Найбільшим його досягненням став славнозвісний літак Ан-225 "Мрія". Це найважчий у світі літак із максимальною злітною масою 640 тонн. Його змайстрували для потреб космічної програми транспортування вантажів.



Літак "Мрія" / Фото "Незнана Україна"

Довжина "Мрії" складає 84 метри, а висота – понад 18 метрів. Площа крил літака становить 88,4 метра. Він здатен літати зі швидкістю 800 кілометрів на годину.

На жаль, у перші дні повномасштабного вторгнення, Росія знищила літак. Утім, після перемоги, "Мрію" обов'язково мають відновити.

Привітання з Днем авіації у прозі

Шановні авіатори України! Прийміть найщиріші вітання з Днем авіації України! Бажаємо Вам святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, особистого і родинного щастя, міцного здоров’я, успіхів та добробуту! Нехай Ваші помисли будуть такими чистими, як небо, успіх таким же швидким та невпинним, як зліт авіалайнера! Завдяки Вашим зусиллям авіація України буде займати провідні місця у світі, Ви будете авангардом прогресу та економічного відродження України. Спільно ми відродимо сильну і незалежну повітряну державу!

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Вітаю з Міжнародним днем цивільної авіації. Бажаю літати, як волелюбний гордий птах, як невтомний вітер, як влучна стріла. Нехай кожен політ буде добрим і щасливим, нехай кожен день життя буде чудовим, вдалим і радісним. Бажаю здоров'я, бадьорості, найміцніших сил і сміливості.



З Днем авіації України / Фото Joy Pup

У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято – День авіації України. В цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети й посадки будуть легкі, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок у свято і завжди!

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З Днем цивільної авіації вас, друзі! В першу чергу приходить побажання безхмарного неба, сонячної погоди, легкого зльоту, м'якої посадки та вагомих досягнень у кар'єрі! Бажаємо, щоб на вашому рахунку посадок і злетів була рівна кількість!

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Ти париш в небесах, забуваючи про земні проблеми, насолоджуєшся безмежним небом і зірками в темряві. Пізнавши це почуття, захочеться відчути його знову ще не один десяток разів. Нехай це бажання збувається завжди – чистого неба, потужних машин!



День авіації України / Фото Mobilecards.com.ua

Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем авіації. Ви – надзвичайно сміливі, талановиті та віддані своїй справі професіонали. Наполегливою працею, новаторством і творчим пошуком ви примножуєте славні традиції українських авіаторів.

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Сьогодні, у цей святковий день з усього серця бажаємо вам чистого, безхмарного неба на роботі й домашнього тепла в родині. Де б ви не знаходилися: в кабіні пілота або на улюбленому дивані – залишайтеся такими ж добрими, розумними, чесними, чуйними, якими ми вас знаємо, любимо і цінуємо!



З Днем авіації / Фото Vitannya.in

З Днем цивільної авіації! Бажаємо, щоб в небі вас небезпека минула, щоб ви впевнено тримали в руках штурвал, щоб ваші рідні та близькі зустрічали вас на землі в повному здоров'ї та достатку! Чистого та мирного неба вашому екіпажу!

Привітання з Днем авіації у віршах

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем Авіації!



З Днем авіації / Фото Vitannya.in

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

Не здолає туга!

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!​​​​​​​



З Днем авіації / Фото з фейсбуку

Нехай кожен рейс щасливим буде!

Без затримок й перепон,

Хай сталеві птахи крутяться,

Прагнучи до своїх аеродромів!

***

Овації та слова красиві

Звучать в День авіації України,

Льотчиків всіх сміливих,

Стюардес умілих,

Пілотів заводних,

Славить цей вірш!

Нехай легко даються перельоти вам,

Щоб в ясному небі літак літав,

Яскраво щоб сонечко шлях ваш висвітлювало,

Екіпаж радо ваш всюди зустрічали,

Спасибі, дорогі, за вашу працю нелегкий,

На вашу честь звучать радісні нотки!



З Днем авіації / Фото KLike.net

В Україні

Літаки,

Водять кращі

Пілоти!

Всіх, хто

В небі,

Вітаємо,

Ще вище

Злетіти бажаємо!



День авіації України / Фото Art-shop

Ти в небі відчуваєш себе вільно,

За родиною зверху слідкуєш.

Польоти робиш чудово,

Як птах зверху вниз на нас дивись.

Ти приймай сьогодні вітання.

День авіації – адже це свято твоє.

І нехай перешкодам всім на диво,

Удача буде назавжди з тобою!

***

Бажаю я прекрасних вам польотів,

І вітерця попутного в дорозі,

Посадки м'якої та вдалих злетів,

Щоб не було ні туману, ні грози.