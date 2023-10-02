Привітання з Днем архітектора: красива проза, вірші та картинки зі святом

У перший понеділок жовтня в Україні та світі відзначають День архітектора. Цього року свято припадає на 2 жовтня.

Архітектор вважається доволі давньою професією. У давнину у Греції вони займалися організацією будівництва, тому не даремно з грецької "архітектор" – означає "головний будівник". Згодом спектр роботи цих фахівців розширився: зараз архітектори проєктують реставрацію пам'ятників, інженерні комунікації, розробляють оформлення зелених зон. А як з'явилось це свято та гарні картинки-привітання зібрав 24 Канал.

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День архітектора: історія свята

Міжнародний союз архітекторів запровадив це свято у 1985 році. Спочатку його відзначали в перший понеділок липня. Та вже у 1996 році організація на своєму зібранні в Барселоні, вирішила перенести святкування Всесвітнього дня архітектури на перший понеділок жовтня. До слова, в Україні День архітектора відзначають з 1995 року.

Загалом Міжнародний союз архітекторів сформували після Другої світової війни. Адже була потреба займатися відновленням знищених після війни міст, будівель, різних підприємств.

Зазвичай у своє професійне свято архітектори проводять різні зустрічі, на яких обговорюють проблеми у своїй сфері, актуальні виклики, результати роботи, покращення освіти. Також відбуваються виставки, лекції, дискусії.

Привітання з Днем архітектора

Архітектори! Сьогодні ваше професійне свято!

Дозвольте побажати вам наснаги, нехай вона не покидає вас, осяває новими дивними ідеями. Нехай люди одержують радість від створених вами шедеврів.

Нехай ваші незвичайні геніальні задуми завжди втілюються в життя!

Будуйте міста, хмарочоси, башти, мости. Ми чекаємо від вас нових чудес світу!



З Днем архітектора 2023 / Фото "Обозреватель"

Колони, портики й шпилі –

Архітектура різних стилів.

Собори, будівлі, проспекти –

Сплеск думки, зодчества проєкти.

Каріатиди й атланти –

Сліди застиглого таланту.

У польоті завмерлі звуки.

Плоди будівельної науки,

Чарівних снів зображення,

Вільної думки вираз.

проєктувальників мистецтво

В серцях людських розбудить почуття:

Побожність, блаженство,

Незбагненність, досконалості.

Фантазії людський політ

У шедеврах кам'яних живе.

***

Вітаю з Днем архітектора! Нехай кожен день буде прекрасний і сповнений натхнення. Нехай попереду чекає багато унікальних проєктів і фантастичних ідей. Бажаю бути великим і талановитим майстром своєї справи. Цікавих архітектурних рішень в роботі та тільки правильних рішень в житті!



День архітектора 2023 / Фото ВТГ

Все починається з ідеї, коли в гарячій уяві підносяться вверх шпилі, виблискують високі вікна й міць каменю перегукується з тонким силуетом… Але перш ніж пейзаж прикрасить ще одна споруда, ти дні та ночі проведеш за кресленнями, вивіривши все до міліметра… І результат – змусить всіх ахнути й примножить твою славу! З Днем архітектора!

***

Архітектура – музика з каменю,

А архітектор – композитору те саме

Сотні років живуть творіння ваші,

Сяють замків і палаців вогні.



Без архітектора земля була б пустелею

Без храмів, хмарочосів, пірамід.

Скільки ви всього на ній побудували,

А скільки вам побудувати належить!



Прийміть поздоровлення з Днем будівельника,

Нехай вас не покидає натхнення,

І землю прикрашають ваші найкращі

У палацах та будинках втілені творіння.



З Днем архітектора 2023 / Фото "Факти"

Нехай підносяться величні будівлі, архітектурні шедеври, які Ви проектуєте, споруджуєте, вкладаючи душу і серце. Нехай Ваш талант і далі створюють красу і затишок. З Днем архітектури!



День архітектора 2023 / Фото ФРР

Як будуть виглядати міста майбутнього? Це вирішувати вам, архітекторам! У ваше професійне свято, я хочу побажати вам якомога більше новаторських ідей і натхнення, перемог, підносячись як вежі під хмари, і просто – щасливого життя!

***

Шановні архітектори! Вітаємо вас з професійним святом – Днем архітектури! Без вашої щоденної клопітливої праці зі збереження й використання свідчень минулого неможливо успішно крокувати в майбутнє. Переконані, ваш високий професіоналізм, самовідданість і творча праця сприятиме створенню нових архітектурних шедеврів. Нехай усі ваші творчі доробки будуть радувати не одне покоління наших з вами нащадків. Щиро зичимо вам щастя, міцного здоров’я, невичерпної енергії у творчих справах, плідної праці задля розбудови населених пунктів.



З Днем архітектора / Фото Amazing Ukraine

Дозвольте у ваше професійне свято зробити невеликий ліричний відступ. Кажуть, що архітектура – це застигла музика. Якщо це так, Ви - геніальний композитор! І неважливо, створюєте Ви монументальну класику чи повсякденні шлягери – головне, що це подобається людям. Ми дуже Вас просимо продовжувати працювати, збагачуючи світ новими творами! Бог Вам на допомогу і з Днем архітектора!



День архітектора 2023 / Фото Amazing Ukraine

Велична легкість стін,

Бароко й метал модерну,

Історія застигла в камені

Від Риму і до Комінтерну.



Готичних соборів шпиль

На портиках загрожують скульптури

Послання й унікальний стиль –

Ось це мета архітектури.



Вкарбувалися в глиб душі до дна,

І залишається в пам'яті народній,

За красу, що дарує нам вона

Привітаємо архітекторів сьогодні.



З Днем архітектора 2023 / Фото РМР

У архітектора немає права на помилку, адже його творіння має не тільки радувати око, але і бути зручним, а також довговічним та надійним. Схиляючись над кресленнями й ескізами, ти впевненою рукою майстра створюєш справжні шедеври, а мені залишається тільки похвалити тебе, і, привітавши з Днем архітектора, побажати щастя!

***

Архітектура міста завжди важлива, а значить

Без Вас, рідні наші, нам не обійтися.

Адже архітектор – це не простий робітник.

Він створює обличчя, яке показує місто всьому світу.



Привітати зі святом професійним

Поспішаємо ми Вас в цей прекрасний день.

Бажаємо щастя, любові, здоров'я і багатства.

Бажаємо нові вам дива в містах творити.



З Днем архітектора 2023 / Фото з ютубу