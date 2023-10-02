Архитектор считается довольно давней профессией. В древности в Греции они занимались организацией строительства, поэтому не зря с греческого "архитектор" – означает "главный строитель". Со временем спектр работы этих специалистов расширился: сейчас архитекторы проектируют реставрацию памятников, инженерные коммуникации, разрабатывают оформление зеленых зон. А как появился этот праздник и красивые картинки-поздравления собрал 24 Канал.

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День архитектора: история праздника

Международный союз архитекторов ввел этот праздник в 1985 году. Первоначально его отмечали в первый понедельник июля. Но уже в 1996 году организация на своем собрании в Барселоне решила перенести празднование Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября. Кстати, в Украине День архитектора отмечают с 1995 года.

В целом Международный союз архитекторов был сформирован после Второй мировой войны. Ведь была потребность заниматься восстановлением уничтоженных после войны городов, зданий, различных предприятий.

Обычно в свой профессиональный праздник архитекторы проводят разные встречи, на которых обсуждается проблемы в своей сфере, актуальные вызовы, результаты работы, улучшение образования. Также проходят выставки, лекции, дискуссии.

Поздравления с Днем архитектора

Архитекторы! Сегодня ваш профессиональный праздник!

Позвольте пожелать вам воодушевления, пусть она не покидает вас, озаряет новыми удивительными идеями. Пусть люди получают радость от созданных вами шедевров.

Пусть ваши необычные гениальные замыслы всегда претворяются в жизнь!

Стройте города, небоскребы, башни, мосты. Мы ждем от вас новых чудес света!



С Днем архитектора 2023 / Фото "Обозреватель"

Колонны, портики и шпили –

Архитектура разных стилей.

Соборы, здания, проспекты

Всплеск мысли, зодчества, проекты.

Кариатиды и атланты

Следы застывшего таланта.

В полете замершие звуки.

Плоды строительной науки,

Волшебные сны изображения,

Свободное мнение выражение.

проектировщиков искусство

В сердцах человеческих разбудит чувство:

Набожность, блаженство,

Непостижимость, совершенство.

Фантазии человеческий полет

В каменных шедеврах живет.

***

Поздравляю с Днем архитектора! Пусть каждый день будет прекрасен и полон вдохновения. Пусть впереди ждет множество уникальных проектов и фантастических идей. Будь великим и талантливым мастером своего дела. Интересные архитектурные решения в работе и только правильные решения в жизни!



День архитектора 2023 / Фото ВТГ

Все начинается с идеи, когда в горячем воображении возвышаются шпили, сверкают высокие окна и мощь камня перекликается с тонким силуэтом… Но прежде чем пейзаж украсит еще одно сооружение, ты дни и ночи проведешь по чертежам, выверив все до миллиметра… И результат – заставит всех ахнуть и умножит славу твою! С Днем архитектора!

***

Архитектура – музыка из камня,

А архитектор – композитору тоже самое

Сотни лет живут творения ваши,

Сверкают замков и дворцов огни.



Без архитектора земля была бы пустыней

Без храмов, небоскребов, пирамид.

Сколько вы всего на ней построили,

А сколько вам построить положено!



Примите поздравления с Днем строителя,

Пусть вас не покидает вдохновение,

И землю украшают ваши лучшие

Во дворцах и домах воплощены творения.



С Днем архитектора 2023 / Фото "Факты"

Пусть возвышаются величественные постройки, архитектурные шедевры, которые Вы проектируете, строите, вкладывая душу и сердце. Пусть Ваш талант и дальше создают красоту и уют. С Днем архитектуры!



День архитектора 2023 / Фото ФРГ

Как будут выглядеть города будущего? Это решать вам, архитекторам! В ваш профессиональный праздник, я хочу пожелать вам как можно больше новаторских идей и вдохновения, побед, возвышаясь как башни под облака, и просто – счастливой жизни!

***

Уважаемые архитекторы! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем архитектуры! Без вашего ежедневного хлопотливого труда по сохранению и использованию свидетельств прошлого невозможно успешно шагать в будущее. Уверены, ваш высокий профессионализм, самоотверженность и творческая работа будет способствовать созданию новых архитектурных шедевров. Пусть все ваши творческие наработки будут радовать не одно поколение наших с вами потомков. Искренне желаем вам счастья, крепкого здоровья, неистощимой энергии в творческих делах, плодотворного труда для развития населенных пунктов.



С Днем архитектора / Фото Amazing Ukraine

Позвольте в ваш профессиональный праздник сделать небольшое лирическое отступление. Говорят, что архитектура – это застывшая музыка. Если это так, Вы – гениальный композитор! И неважно, создаете ли Вы монументальную классику или повседневные шлягеры – главное, что это нравится людям. Мы очень Вас просим продолжать работать, обогащая мир новыми произведениями! Бог вам в помощь и с Днем архитектора!



День архитектора 2023 / Фото Amazing Ukraine

Величественная легкость стен,

Барокко и металл модерна,

История застыла в камне

От Рима и до Коминтерна.



Готических соборов шпиль

На портиках угрожают скульптуры

Послание и уникальный стиль

Вот это цель архитектуры.



Впечатались вглубь души до дна,

И остается в памяти народной,

За красоту, которую дарит нам она

Приветствуем архитекторов сегодня.



С Днем архитектора 2023 / Фото РМР

У архитектора нет права на ошибку, ведь его творение должно не только радовать глаз, но и быть удобным, а также долговечным и надежным. Склоняясь над чертежами и эскизами, ты уверенной рукой мастера создаешь настоящие шедевры, а мне остается только похвалить тебя и, поздравив с Днем архитектора, пожелать счастья!

***

Архитектура города всегда важна, а значит

Без вас, родные наши, нам не обойтись.

Ведь архитектор – это не простой рабочий.

Он создает лицо, показывающее город всему миру.



Поздравить с профессиональным праздником

Торопимся мы Вас в этот прекрасный день.

Желаем счастья, любви, здоровья и богатства.

Желаем новые вам чудеса в городах творить.



С Днем архитектора 2023 / Фото с ютуба