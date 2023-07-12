Свято Петра й Павла традиційно відзначають щорічно 12 липня. Вони були апостолами, котрі розповідали Слово Боже по всьому світу та були жахливо замучені за свої погляди. Яка історія свята та детальніше про учнів Ісуса Христа – розкаже 24 Канал.

До теми День апостолів Петра і Павла в Україні: традиції, звичаї та цілющі молитви, які треба знати

Історія дня Петра й Павла

Петро був братом апостола Андрія Первозванного. Чоловік був бідним рибалкою з жінкою та 2 дітьми. Раніше його називали Симоном. Саме він був єдиним з апостолів, хто мав змогу ходити по морі. Петро – перший з учнів, хто побачив, що Ісус Христос Воскрес.

Водночас Син Божий дав Петру здатність зцілювати людей та захищати рибалок. Саме він зміг навернути до Бога тисячі людей у Римі. За це Петра розіп'яли у 67 році. Він був переконаний, що не гідний померти як Ісус, тож попрохав, аби його розіп'яли головою вниз.



Святий Петро / Фото jyvopys.com

Павло спочатку називався Савл. Досить тривалий час був язичником та далеким від релігії. Навпаки він отримував вказівки переслідувати християн і піддавати їх мукам. Одного разу, коли він відправлявся до Дамаска, його засліпило яскраве Божественне світло. Воїни, котрі були з ним, одразу ж впали на коліна. Цей випадок так сильно вплинув на Павла, що він повністю змінив свою думку про Бога. Тож Савл прийняв хрещення та його назвали Петром. За поширення християнства Павлу відрубали голову в Римі.



Апостол Павло / Фото "Науковий блог"

Що не можна робити в цей день

Важливою забороною на Петра й Павла є важка фізична праця.

Не можна сваритися, лаятися та лихословити.

Забороняється проводити роботи на землі, займатися будівництвом або прибирати в будинку.

на землі, займатися будівництвом або прибирати в будинку. Не дозволяється вживати спиртні напої.

Не позичайте кошти та не давайте самим в борг.

та не давайте самим в борг. Не варто купатися у відкритих водоймах.

Заборонено займатися рукоділлям.

Молитви на Петра й Павла

О, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб (а) Божий (ія) (ім'я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захисту від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь.

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Апостолів первопрестольні та вселенної вчителі, Владику всіх моліть, щоб мир вселенній дарував і душам нашим велику милість.

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Господи Ісусе, святі Верховні первоапостоли Петро, а надто Павло, обдаровані Твоєю благодаттю різними чудовими дарами, на Тобі - наріжному камені, немов на скелі, - разом з іншими Твоїми вірними учнями й послідовниками, збудували Вселенську Христову Церкву, єдину й цілісну в розмаїтті й духовному багатстві різних традицій та обрядів Сходу і Заходу. Святі апостоли пили чашу Господню та стали приятелями Бога. Просимо й благаємо Тебе, Господи, щоб Ти дав нам належних духовних наставників - священників і пастирів, котрих потребуємо і котрі - через Твою святість і праведність - будуть святими й праведними.

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Ісусе, Ти вибрав святих Петра й особливо Павла, а також й інших Твоїх апостолів та євангелістів, і дав нам їх як перших вчителів віри й науки Твоєї. Просимо й благаємо Тебе за сьогоднішніх духовних провідників, учителів і вихователів: обдаруй їх апостольською відданістю і послідовністю в служінні Тобі й Твоїй пастві.

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Через апостолів Своїх, Господи, нині Ти кличеш нас до відновлення первісного - у братній Христовій любові й взаємоповазі - єднання й згуртування Твого Божого народу Нового Завіту, до поширення й утвердження й передусім у серцях і душах людей з усіх племен, мов і народів Царства Божого - та аж до останнього краю землі; вчини так, щоб і ми, наповнені, натхненні й керовані Твоїм Святим Духом, були активними й ревними співробітниками Твоїми.

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Господи, вчини, щоби Твоя Церква Божа правильно й вірно зберігала вчення Христових апостолів, від котрих вона отримала початки віри та котрі своєю кров’ю оживили Тіло Христове. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, Котрий живе і царює в єдності Святого Духа, - Бог на віки вічні. Амінь.