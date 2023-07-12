Праздник Петра и Павла традиционно отмечают ежегодно 12 июля. Они были апостолами, рассказывающими Слово Божье по всему миру и ужасно замученными за свои взгляды. Какая история праздника и подробнее об учениках Иисуса Христа – расскажет 24 Канал.

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История дня Петра и Павла

Петр был братом апостола Андрея Первозванного. Мужчина был бедным рыболовом с женщиной и 2 детьми. Раньше его называли Симоном. Именно он был единственным из апостолов, кто мог ходить по морю. Петр – первый из учеников, увидевших, что Иисус Христос Воскрес.

В то же время Сын Божий дал Петру способность исцелять людей и защищать рыбаков. Именно он смог обратить к Богу тысячи людей в Риме. За это Петр распяли в 67 году. Он был убежден, что недостоин умереть как Иисус, и попросил, чтобы его распяли головой вниз.



Святой Петр / Фото jyvopys.com

Павел сначала назывался Савлом. Довольно длительное время был язычником и далеким от религии. Напротив он получал указания преследовать христиан и подвергать их мучениям. Однажды, когда он отправлялся в Дамаск, его ослепил яркий Божественный свет. Бывшие с ним воины сразу же упали на колени. Этот случай так сильно повлиял на Павла, что он полностью изменил свое мнение о Боге. Итак, Савл принял крещение и был назван Петром. За распространение христианства Павлу отрубили голову в Риме.



Апостол Павел / Фото "Научный блог"

Что нельзя делать в этот день

Важным запретом на Петра и Павла есть тяжелый физический труд.

Нельзя ссориться, ругаться и злословить.

Запрещается проводить работы на земле, заниматься строительством или убираться в доме.

на земле, заниматься строительством или убираться в доме. Не разрешается употреблять спиртные напитки.

Не одолживайте средства и не давайте сами взаймы.

и не давайте сами взаймы. Не стоит купаться в открытых водоемах.

Запрещено заниматься рукоделием.

Молитвы на Петра и Павла

О, святые апостолы Петр и Павел. Я, раб(а) Божий(ия)(имя), обращаюсь к вам с просьбами об исцелении и защите от недугов. Услышьте же просьбы мои молитвы и не оставьте их без ответа. Как Господь Бог милосерден к тем, кто обращается к нему с молитвами, так и вы, ученики Спасителя нашего Иисуса Христа, будьте милосердны ко мне. Аминь.

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Апостолов первопрестольные и вселенные учителя, Владыка всех молите, чтобы мир вселенной даровал и душам нашим великую милость.

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Господи Иисусе, святые Верховные первоапостолы Петр, особенно Павел, одаренные Твоей благодатью разными чудесными дарами, на Тебе – краеугольном камне, словно на скале, – вместе с другими Твоими верными учениками и последователями, построили Вселенскую Христовую Церковь, единую и целую духовном богатстве разных традиций и обрядов Востока и Запада. Святые апостолы пили чашу Господню и стали приятелями Бога. Просим и умоляем Тебя, Господи, чтобы Ты дал нам надлежащих духовных наставников – священников и пастырей, в которых нуждаемся и по святости Твоей и праведности – будут святыми и праведными.

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Иисус, Ты избрал святых Петра и особенно Павла, а также и других апостолов Твоих и евангелистов, и дал нам их как первых учителей веры и науки Твоей. Просим и молим Тебя о сегодняшних духовных руководителях, учителях и воспитателях: одари их апостольской преданностью и последовательностью в служении Тебе и Твоей пастве.

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Через апостолов Своих, Господи, ныне Ты призываешь нас к восстановлению первобытного – в братской Христовой любви и взаимоуважении – единению и сплочению Твоего Божьего народа Нового Завета, к распространению и утверждению и прежде всего в сердцах и душах людей из всех племен, языков и народов Царства Божьего – и до последнего края земли; поступи так, чтобы и мы, наполненные, вдохновлены и управляемы Твоим Святым Духом, были активными и ревностными сотрудниками Твоими.

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Господи, сделай, чтобы Твоя Церковь Божия правильно и верно хранила учение апостолов Христа, от которых она получила начало веры и своей кровью оживили Тело Христово. Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, живущего и царствующего в единстве Святого Духа, – Бог во веки веков. Аминь.