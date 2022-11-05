Яків вів праведне життя і був відданий Богу. За допомогою своїх проповідей він навернув безліч людей до Христа і став першим єпископом Єрусалимської церкви. В іконографії апостола Якова часто зображаються із мандрівним посохом, паломницькою шапкою або Яківським хрестом. А ще його вважають покровителем християнського воїнства та паломників, зазначає 24 канал.

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Значення Дня пам'яті апостола Якова

Апостол Яків був сином Йосипа Обручника від першого шлюбу, чоловіка Діви Марії та земного батька Христа. Тому Якова Заведеєва часто називають "апостол Яків, брат Господній". Він входив у найближче коло учнів Христа. Яків разом зі своїм братом Іваном були за професією рибалками. Їх Ісус призвав ще на початку свого служіння разом з апостолами Петром й Андрієм.

Апостол Яків перебував з Ісусом на горі Фавор під час його Преображення, також був у Гетсиманському саду, коли Христом молився. Апостол зі своїм братом Іваном набули таку велику духовну міць, що сам Ісус Христос називав їх "синами грому", адже вони долали демонів та підкорювали стихії.

День пам'яті апостола Якова – історія та традиції / Фото з відкритих джерел

Саме апостол Яків дійшов у найвіддаленіші куточки Римської імперії – Іспанію. Його проповіді мали дуже велику силу, що до сьогодні існує багато міст з назвою "Сант’яго" (на честь святого апостола Якова): Сант’яго-де-Куба, Сант’яго-де-Чілі, Сант’яго-де-Компостела.

Смерть Апостола Якова була страшною. Після того, як він повернуся з Іспанії в Єрусалим, імператор Агріппа (який був онуком Ірода Великого) у 44 році наказ стратити Якова через його проповіді, які допомагали багатьом людям навертатися у християнство. Воїни імператора скинули його з даху, а потім відтяли голову.

День апостола Якова – історія та значення свята / Фото з відкритих джерел

Варто зауважити, що одним з найбільших католицьких соборів, названих на честь Якова, є храм "Сант’яго-де-Компостела", який знаходиться в Іспанії. Також саме там перебувають останки Якова. Цей храм має статус пам’ятки міжнародного рівня. Також щонеділі на служінні там рахують, скільки паломників прийшло "Шляхом святого Якова" та вітають кожного із пройденим маршрутом.

"Шлях святого Якова" або "Шлях Каміно-де-Сантьяго" – це паломницький шлях міжнародного рівня, відомий ще від часів Середньовіччя. Щороку цим шляхом проходять 200 тисяч паломників з усього світу. Вважається, що той, хто пройде цим шляхом здобуде розуміння сенсу та покликання свого життя.

Традиції Дня апостола Якова

За традицією у День апостола Якова справляли останні проводи осені, а по погоді визначали погоду майбутньої зими. Яків у цей день падав сніг, був рясним і не танув, то зима буде м'якою, а літо – врожайним.

Традиції Дня пам'яті апостола Якова / Фото "UkrMedia"

На Якова зазвичай заготовляли дрова на зиму. Адже якщо зробити це вчасно, то зима буде теплою. Також на Якова наступав час впрягати коней у сани, тому цей день ще називали "гужники". Чоловіки перевіряли й лагодили всю кінську упряж, а ще майстрували гужі – спеціальні петлі, які кріплять голоблі до дуги.

На Якова не можна сваритися, лихословити, засуджувати інших та бажати зла будь-кому. Не можна лінуватися та бути винним щось комусь. Згідно з прикметою, якщо хлопець не віддасть борги до Якова, то наступного року не одружиться.