Иаков вел праведную жизнь и был предан Богу. С помощью своих проповедей он обратил множество людей ко Христу и стал первым епископом Иерусалимской церкви. В иконографии апостола Иакова часто изображаются с странствующим посохом, паломнической шапкой или Иаковским крестом. А еще его считают покровителем христианского воинства и паломников, отмечает 24 канал.
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Значение Дня памяти апостола Иакова
Апостол Иаков был сыном Иосифа Обручника от первого брака, мужа Девы Марии и земного отца Христа. Поэтому Иакова Заведеева часто называют "апостол Иаков, брат Господень" . Он входил в ближайший круг учащихся Христа. Яков вместе со своим братом Иваном были по профессии рыбаками. Их Иисус призвал еще в начале своего служения вместе с апостолами Петром и Андреем.
Апостол Иаков пребывал с Иисусом на горе Фавор во время его Преображения, также находился в Гефсиманском саду, когда Христом молился. Апостол со своим братом Иоанном приобрели такую великую духовную мощь, что сам Иисус Христос называл их "сынами грома" , ведь они преодолевали демонов и покоряли стихии.
День памяти апостола Иакова – история и традиции / Фото из открытых источников
Именно апостол Иаков дошел в самые отдаленные уголки Римской империи – Испанию. Его проповеди имели очень большую силу, что до сих пор существует много городов с названием "Сантьяго" (в честь святого апостола Иакова): Сантьяго-де-Куба, Сантьяго-де-Чили, Сантьяго-де- Компостела.
Смерть Апостола Иакова была страшна. После того, как он вернулся из Испании в Иерусалим, император Агриппа (бывший внуком Ирода Великого) в 44 году приказ казнить Иакова из-за его проповедей, которые помогали многим людям обращаться в христианство. Воины императора сбросили его с крыши, а затем отрубили голову.
День апостола Иакова – история и значение праздника / Фото из открытых источников
Стоит отметить, что одним из самых больших католических соборов, названных в честь Иакова, является храм "Сантьяго-де-Компостела", который находится в Испании. Также именно там находятся останки Якова. Этот храм имеет статус памятника международного уровня. Также по воскресеньям на служении там считают, сколько паломников пришло "Путем святого Иакова" и поздравляют каждого с пройденным маршрутом.
Традиции Дня апостола Иакова
По традиции в День апостола Иакова совершали последние проводы осени, а по погоде определяли погоду предстоящей зимой. В прежние времена в этот день был сильный снег.
Традиции Дня памяти апостола Иакова / Фото "UkrMedia"
На Иакова обычно заготавливали дрова на зиму. Ведь если это сделать вовремя, то зима будет теплой. Также на Якова наступало время впрягать лошадей в сани, поэтому этот день еще называли "гужники" . Мужчины проверяли и чинили всю лошадиную упряжь, а еще мастерили гужи – специальные петли, которые крепят оглобли к дуге.
На Иакова нельзя ссориться, злословить, осуждать других и желать зла кому-либо. Нельзя лениться и быть виноватым что-нибудь. Согласно примете, если парень не отдаст долги Якову, то в следующем году не женится.