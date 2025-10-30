На теплі слова заслуговує кожен, тож подаруйте гарний настрій власникам цього імені. 24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Зеновія у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

День ангела Зеновія 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

З Днем ангела, Зеновію! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

***

Зеновію, вітаю тебе з Днем ангела! Щиро бажаю море позитиву, щастя й радості! Нехай кожен момент життя приносить лише приємні враження, а ангели-охоронці завжди захищають від усіляких негараздів. Нехай життя буде наповнене коханням і здоров'ям, а твоя душа завжди радіє натхненню й теплу. Щасливого свята!

Привітання з Днем ангела Зеновія 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ангел вдома в тебе був,

Тoж молитву твoю чув,

І на твoї іменини,

Вже дарує щoхвилини:

Пуд здoрoв'я і пуд віри,

Кілограмів стo надії,

Фунтів мільйон любoві,

І кoхання не на слoві,

А каратів так відерце,

Радoсті у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І дoбра у твою вдачу!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх і процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Привітання з Днем ангела Зеновія 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом, щоб ти відчувала себе справжньою щасливицею. Нехай кожен твій крок супроводжується ангельською опікою, а серце наповнюється радістю та любов'ю. Бажаю тобі бути здоровою, щасливою і задоволеною власним життям!

***

З Днем ангела, Зеновію! Бажаю щастя, міцного здоров'я та любові! Нехай ангели завжди ведуть тебе до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій.

Привітання з Днем ангела Зеновія 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю вас в чудову днину

З Днем ангела-хранителя!

Бажаю вам на іменини

Від святого покровителя

Отримати здоров'я дужого,

Любові теплої, усмішки щирої,

Благословення божого,

Життя щасливого і дружби вірної.

***

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажанами, добрими і простими.

Завжди усміхненими і милими,

Завжди коханими і єдиними.

