З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем ангела Юрія у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають іменини 23 квітня. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.
Привітання з Днем ангела Юрія 2026: картинки, проза й вірші
Шановний Юрій! Вітаю і хочу побажати міцного здоров'я, світлого розуму і стовідсоткового щастя. Будьте завжди сміливим, рішучим, впевненим, чарівним і гарним, з легкістю розв'язуйте будь-які справи й з успіхом підкорюйте будь-які вершини. І нехай вам жити й творити допомагає любов!
***
З Днем ангела, Юрчику, тебе! Нехай кожна мить тобі приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! Будь сильним і духом, і тілом, бажаю міцного здоров'я і добробуту у всьому!
Привітання з Днем ангела Юрія 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,
Щоб збувалися найскладніші мрії,
Надихайся та всепланово рости,
Все, що шукаєш – легко знайти.
І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,
У голові, в родині тотального порядку.
***
Юрій, вітаю зі святом тебе!
Радій від щирого серця тепер,
Відпочивай, весь світ люблячи,
А працюй не поспішаючи.
Нехай сьогодні буде гостина,
Прибіжать до тебе друзі,
Й всміхнеться тобі ця днина
І привітає раптом тебе!
Привітання з Днем ангела Юрія 2026 / Колаж 24 Каналу
***
У цей радісний для нас день саме ти є іменинником! Юрчику, щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди любити й бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Дорогий Юрію, прийми вітання від щирого серця. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху і підтримки рідних людей, доброго здоров'я і добробуту, цілеспрямованості до своїх бажань і переможних підсумків великих справ, відмінного настрою і велику повагу.
Привітання з Днем ангела Юрія 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Юрці нашому дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Усміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок"і "Побажайко".