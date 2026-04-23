У цей день наші предки вмивалися ранковою росою, щоб бути здоровими та красивими.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті великомученика Юрія Переможця

Святий Юрій народився у Каппадокії в родині християн. Він став одним із найкращих воїнів та улюбленцем римського імператора Діоклетіана. Коли правитель розпочав жорстокі гоніння на християн, Юрій не став мовчати. Святий роздав своє майно бідним і відкрито заявив про свою віру перед імператором. За таку відвагу його піддали жахливим катуванням, намагаючись змусити зректися Христа. Однак воїн витримав усі випробування з надзвичайною гідністю, а його рани, за переказами, чудесним чином зцілювалися. Побачивши таку незламність, багато людей, і навіть дружина імператора, теж повірили в Бога. Втім, вже у 303 році мученика стратили. Сьогодні Юрій Переможець вважається небесним покровителем воїнів та захисником усіх, хто бореться за справедливість.

Хто святкує День ангела 23 квітня?

За новоюліанським календарем, 23 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Олександра, Анатолій, Афанасій, Валерій, Юрій та Софія.

Що ще відзначають?