У цей день наші предки вмивалися ранковою росою, щоб бути здоровими та красивими. Про Дні ангела та інші свята 23 квітня – вже розповів Православний церковний календар.
День пам'яті великомученика Юрія Переможця
Святий Юрій народився у Каппадокії в родині християн. Він став одним із найкращих воїнів та улюбленцем римського імператора Діоклетіана. Коли правитель розпочав жорстокі гоніння на християн, Юрій не став мовчати. Святий роздав своє майно бідним і відкрито заявив про свою віру перед імператором. За таку відвагу його піддали жахливим катуванням, намагаючись змусити зректися Христа. Однак воїн витримав усі випробування з надзвичайною гідністю, а його рани, за переказами, чудесним чином зцілювалися. Побачивши таку незламність, багато людей, і навіть дружина імператора, теж повірили в Бога. Втім, вже у 303 році мученика стратили. Сьогодні Юрій Переможець вважається небесним покровителем воїнів та захисником усіх, хто бореться за справедливість.
Хто святкує День ангела 23 квітня?
За новоюліанським календарем, 23 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Олександра, Анатолій, Афанасій, Валерій, Юрій та Софія.
Що ще відзначають?
- Щороку 23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога, День психології в ООН, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях, Всесвітній день лабораторій і Всесвітній день книг та авторського права.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день творця, День Шекспіра, Всесвітня ніч книги, Міжнародний день англійської та іспанської мов.