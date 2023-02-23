З Днем ангела Валентини: ніжні картинки-привітання для іменинниць

23 лютого дівчата з іменем Валентина відзначають свій День ангела. Це ім'я має античне походження та прийшло до нас зі Стародавнього Риму. З нагоди особливого дня ми зібрали красиві картинки-привітання.

Свої іменини Валентини святкують декілька разів на рік: 23 лютого, 29 липня та 8 січня. У перекладі з латинської мови ім'я означає "сильна", "життєздатна" та "здорова". Ще здавна в Україні ім'я Валентина є більш поширеним за його чоловічу версію. 24 Канал підготував добірку неймовірних листівок для привітання іменинниць.

Вас може зацікавити Якою буде весна у 2023 році: львівські бабаки Мишко та Маруся спрогнозували погоду

Картинки-привітання з Днем ангела Валентини для найрідніших



Картинки-привітання для Валентини 2023 / Фото Canva



Листівки для привітання Валентини з Днем ангела 2023 / Фото Pinterest



День ангела Валентини 2023: гарні картинки-привітання / Фото zoloti.com.ua



Надзвичайні листівки для привітання Валентини з іменинами / Фото kozakorium.com



З Днем ангела Валентини 2023: гарні листівки для іменинниць / Фото ТСН



Картинки-привітання з Днем ангела Валентини 2023 / Фото ТСН



Картинки-привітання для Валентини з іменинами 2023 / Фото joy-pup.com

Автор: Ольга Бомко