Цього року львівські бабки не впадали у глибоку сплячку. Скоріше за все у них був поверхневий відпочинок, однак він не шкідливий для здоров'я тваринок. Окрім того, через теплий і сухий листопад у 2023 році Мишко та Маруся заснули пізніше, ніж зазвичай – аж 1 грудня. Це відбулося вперше, адже зазвичай вони засинають значно раніше, зазначає 24 Канал.

Читайте також Коли в Україну прийде весна: бабак Тимко дав свої прогнози

Коли прийде весна – прогнози львівських бабаків Мишка та Марусі

У свято Стрітення о 12:00 год бабаків покликали із будки, де Маруся та Мишко зазвичай зимують, й вони швиденько відгукнулися, почали активно рухатися та свистіти. Тож це означає, що весна буде ранньою і невдовзі можна очікувати на потепління.

Також бабаки можуть знову заснути, але якщо температура буде плюсовою, то вони будуть активними. Зараз тваринки почувають себе цілком добре.

Львівські бабаки спрогнозували коли прийде весна у 2023 році / Фото "ТСН"

Зауважимо, що директор еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович зазначив для "Суспільного Львів", що 15 лютого погоду визначають не лише за поведінкою бабаків.

"Є дуже багато прикмет. Наприклад, кажуть, якщо курка води нап’ється на Стрітення з калюжі, значить зима ще буде довгою, але сьогоднішня погода яскрава, сонячна і морозяна, тобто навпаки, скоріше всього що весна буде ранньою, і так само і по поведінці наших бабаків можна сказати. Хоча ми їх сьогодні не піднімали, бо вони прокинулися вкінці січня", – розповів Ігор Антахович.

Насправді львівські бабки віщували ще в кінці грудня, що весна буде ранньою, коли неочікувано прокинулися і вийшли зі своєї хатки, але потім вони знову заснули. Їх не глибокий сон був спричинений м'якою зимою.

Додамо, що 2 лютого 2023 року на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко теж спрогнозував прихід весни. За його поведінкою було визначено, що вона розпочнеться у середині березня.