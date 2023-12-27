З Днем ангела Степана: добірка чарівних привітань у картинках для найрідніших

Сьогодні в Україні відзначається Степанів день. Християни вшановують пам'ять святого мученика Стефана. Його наказали стратити за те, що колись здійснив християнську проповідь у Єрусалимі.

Останніми словами Стефана були: "Господи! Не зарахуй їм гріха цього!". Тоді святий вже майже не дихав та стікав кров'ю. Після того, як мученик помер, влада Єрусалима почала жорстоко переслідувати християн. Людям доводилося втікати в інші міста.

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Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх Степанів з Днем ангела. Бажаємо, щоб сьогодні вас покинули всі негаразди. Нехай ангел-охоронець оберігає до кінця життя. З нагоди свята публікуємо добірку картинок-привітань, які ви можете надіслати рідним.

День ангела Степана: привітання у картинках

День ангела Степана / Фото lux.fm

День ангела Степана / Фото lux.fm

День ангела Степана / Фото maximum.fm

День ангела Степана / Фото hochu.ua

День ангела Степана / Фото hochu.ua

День ангела Степана / Фото Telegraf

День ангела Степана / Фото Mobile Cards

День ангела Степана / Фото Mobile Cards

День ангела Степана / Фото gumoreska.in.ua

День ангела Степана / Фото Amazing Ukraine