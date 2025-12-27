З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Стефанії у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 27 грудня іменини.

День ангела Стефанії 2025: картинки-привітання

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Привітання з Днем ангела Стефанії у прозі й віршах

Стефаніє, бажаємо багато-багато щастя,

Іди по життю гордо, сміливо!

Ми точно знаємо, що з будь-якою проблемою,

Завжди ти зможеш впоратися вміло!

У твій День ангела ми тобі бажаємо,

Щоб у тебе все в житті виходило!

Щоб ти любила і була коханою!

І все погане стороною обходило!

***

Дівчини краще, ніж ти, не знайти!

Стефанія – ти ще більше квітни!

Щастя бажаю сьогодні тобі,

І змін грандіозних у долі!

Щоб зустрівся тобі чоловік,

З ним була б щаслива ти навік!

Щоб народила ти красивих дітей!

У житті тобі – чудових миттєвостей!

***

Стефаніє, вітаю тебе з Днем ангела! Не зупиняйся на досягнутому, йди вперед, реалізуй бажання. Нехай твоя впевненість у своїх силах сягає небес.

***

Дорога Стефаніє, з усього серця вітаю тебе і хочу побажати жити без сумнівів і смутку, успішно працювати й підкоряти нові вершини, щиро любити й піклуватися про близьких, мріяти про найпотаємніше і прагнути до своїх бажань!

***

З Днем ангела моє пташеня,

Стефанія моя.

Сміх твій дзвінкий, як дзвіночок,

Радує кожного дня.

Я хочу, щоб ти як у казці

Кожен день жила.

І в долі в яскравих фарбах

Веселка щастя пливла.

***

Вітаю з Днем ангела, Стефанія!

Бажаю, щоб виповнилися всі твої бажання

І для щастя твого докладу старання,

А ти живи, не боячись очікування!

***

Стефаніє, з щирого серця вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб удача, успіх і натхнення були вірними супутниками у всіх починаннях, а здоров'я, щастя і добробут були постійними у щоденному житті! Щоб накопичений життєвий досвід і мудрість допомогли досягти нових висот! Нехай здійсняться всі найпотаємніші бажання і прагнення, збережеться все хороше, що є у твоєму житті й збільшаться миті радості, любові та оптимізму.

***

Дорога Стефаніє! Я бажаю, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв кожен твій вчинок. З Днем ангела!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.