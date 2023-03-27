День ангела Ростислава 2023: чудові привітання для іменинників у віршах і прозі

27 березня – День ангела Ростислава. Ростислав – старослов'янське ім'я, що означає "той, чия слава зростає". Святим заступником цього імені вважають князя Київського – Ростислава Мстиславовича.

Чоловіки на ім'я Ростислав святкують іменини 27 березня, пише 24 Канал. Також використовують спрощений варіант імені – Ростик. Ці чоловіки хоробрі та амбіційні, вони завжди у пошуку чогось нового. Та найбільше Ростиславів цінують за доброзичливість.

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Привітання з Днем ангела Ростислава у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Ростислава,

Прийми привітання!

***

Впертий, поміркований такий,

Але всім з радістю допоможеш,

Ти людина з великою душею,

До гармонії у всьому завжди прагнеш.

І в день твій світлий, Ростиславе,

Я щиро бажаю тобі щастя в долі,

Біди і злиднів не знай,

Життя удачею наповни вволю.

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг

Ростислав, усе для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Я помолюсь за Ростислава всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Ростислав, любові бажаємо,

Щастя і великих перемог.

Зі святом ми вітаємо.

Нехай не буде в житті бід.

Щоб не було причини

Для того, щоб сумувати.

В цей день, на іменини,

Потрібно радість в хату пустити!



З Днем ангела Ростислава / Фото Pixabay

Привітання з Днем ангела Ростислава у прозі

Сьогодні День ангела у нашого славного козака. І ми бажаємо йому від щирого серця бути сміливим, здоровим і винахідливим. Ростиславе, нехай твоє життя буде світлим і веселим, радісним, повним приємних несподіванок. Будь здоровий і щасливий!

***

З Днем ангела, Ростиславе! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

***

Вітаю з Днем Ангела Ростислава. Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!

***

Твоє ім’я Ростислав сьогодні звучить особливо урочисто і красиво і на це є не менше прекрасна причина – твій День Ангела. Прийми мої найтепліші вітання і найщиріші побажання: нехай ти і твій Ангел будете нероздільні, всі мрії досяжні, а бажання здійснимими!

***

Ростиславе, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості і у хвилини смутку, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.