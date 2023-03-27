Мужчины по имени Ростислав празднуют именины 27 марта, пишет 24 Канал. Также используют упрощенный вариант имени – Ростик. Эти мужчины храбрые и амбициозные, они всегда в поиске чего-нибудь нового. Но больше Ростиславов ценят за доброжелательность.

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Поздравления с Днем ангела Ростислава в стихах

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела Ростислава,

Прими поздравления!

***

Упрямый, умеренный такой,

Но всем с радостью поможешь,

Ты человек с большой душой,

К гармонии во всем всегда стремишься.

И в день твой светлый, Ростислав,

Я искренне желаю тебе счастья в судьбе,

Беды и нищеты не знай,

Жизнь удачей наполни вволю.

***

Праздников в мире много.

Именины – также праздник –

Милейше всех:

Подарки и пирог

Ростислав, все тебе.

Заглядывает ангел с неба

На твой веселый праздник

И будто хочет напомнить,

Что святой у тебя есть

По имени, как и твое.

Он тебя оберегает,

Любит и предостерегает:

Любим будь и людям и Богу,

Не сторонись своего святого

И каждый свой день именин

Отпразднуй вместе с ним.

***

Я помолюсь за Ростислава всем ангелам в мире

И попрошу волошку в спелой ржи,

И попрошу здоровье и счастье для тебя,

Радости светлое, голубое небо.

Я попрошу тебе только веры и силы,

Чтобы беды тебя не смели, не скосили.

Я попрошу для тебя силы крица и стали,

Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.

Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,

Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.

***

Ростислав, любви желаем,

Счастья и больших побед.

С праздником мы поздравляем.

Пусть не будет в жизни бед.

Чтобы не было причины

Для того чтобы скучать.

В этот день, на именины,

Надо радость в дом пустить!



С Днем ангела Ростислава / Фото Pixabay

Поздравление с Днем ангела Ростислава в прозе

Сегодня День ангела у нашего славного казака. И мы желаем ему от всей души быть смелым, здоровым и изобретательным. Ростислав, пусть твоя жизнь будет светлой и веселой, радостной, полной приятных неожиданностей. Будь здоров и счастлив!

***

С Днем ангела, Ростислав! Пусть твой телохранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!

***

Поздравляю с Днем Ангела Ростислава. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!

***

Твое имя Ростислав сегодня звучит особенно торжественно и красиво и на это не менее прекрасная причина – твой День Ангела. Прими мои самые теплые поздравления и самые искренние пожелания: пусть ты и твой Ангел будете нераздельны, все мечты достижимы, а желания выполнимы!

***

Ростислав, поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты скорби, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.