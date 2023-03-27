Мужчины по имени Ростислав празднуют именины 27 марта, пишет 24 Канал. Также используют упрощенный вариант имени – Ростик. Эти мужчины храбрые и амбициозные, они всегда в поиске чего-нибудь нового. Но больше Ростиславов ценят за доброжелательность.
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Поздравления с Днем ангела Ростислава в стихах
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела Ростислава,
Прими поздравления!
***
Упрямый, умеренный такой,
Но всем с радостью поможешь,
Ты человек с большой душой,
К гармонии во всем всегда стремишься.
И в день твой светлый, Ростислав,
Я искренне желаю тебе счастья в судьбе,
Беды и нищеты не знай,
Жизнь удачей наполни вволю.
***
Праздников в мире много.
Именины – также праздник –
Милейше всех:
Подарки и пирог
Ростислав, все тебе.
Заглядывает ангел с неба
На твой веселый праздник
И будто хочет напомнить,
Что святой у тебя есть
По имени, как и твое.
Он тебя оберегает,
Любит и предостерегает:
Любим будь и людям и Богу,
Не сторонись своего святого
И каждый свой день именин
Отпразднуй вместе с ним.
***
Я помолюсь за Ростислава всем ангелам в мире
И попрошу волошку в спелой ржи,
И попрошу здоровье и счастье для тебя,
Радости светлое, голубое небо.
Я попрошу тебе только веры и силы,
Чтобы беды тебя не смели, не скосили.
Я попрошу для тебя силы крица и стали,
Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.
Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,
Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.
***
Ростислав, любви желаем,
Счастья и больших побед.
С праздником мы поздравляем.
Пусть не будет в жизни бед.
Чтобы не было причины
Для того чтобы скучать.
В этот день, на именины,
Надо радость в дом пустить!
С Днем ангела Ростислава / Фото Pixabay
Поздравление с Днем ангела Ростислава в прозе
Сегодня День ангела у нашего славного казака. И мы желаем ему от всей души быть смелым, здоровым и изобретательным. Ростислав, пусть твоя жизнь будет светлой и веселой, радостной, полной приятных неожиданностей. Будь здоров и счастлив!
***
С Днем ангела, Ростислав! Пусть твой телохранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!
***
Поздравляю с Днем Ангела Ростислава. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!
***
Твое имя Ростислав сегодня звучит особенно торжественно и красиво и на это не менее прекрасная причина – твой День Ангела. Прими мои самые теплые поздравления и самые искренние пожелания: пусть ты и твой Ангел будете нераздельны, все мечты достижимы, а желания выполнимы!
***
Ростислав, поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты скорби, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.