Зранку люди обов'язково йдуть до церкви. Адже здавна вірять, що це принесе прибуток у дім.

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Роман – популярне ім'я в Україні. Тож впевнені, що багато наших читачів знайдуть кого привітати у цей день. Тому 24 Канал підготував добірку гарних картинок, які ви зможете надіслати друзям, знайомим чи рідним з нагоди їхніх іменин.

День ангела Романа: привітання у картинках

День ангела Романа / Фото "Захід Дикий"

День ангела Романа / Фото lux.fm

День ангела Романа / Фото Pinterest

День ангела Романа / Фото Pinterest

День ангела Романа / Фото lux.fm

День ангела Романа / Фото Pinterest