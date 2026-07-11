Якщо у вашому оточенні є жінки з прекрасним і поширеним ім'ям Олена, варто заздалегідь дізнатися, коли саме вітати їх з днем ангела, щоб не пропустити важливу подію. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

Дні ангела Олени у 2026 році

Олена – милозвучне ім'я, яке має давньогрецьке походження та заворожує своєю внутрішньою силою. У перекладі воно означає "сонячне світло" або "сонячний промінь". Його власниці зазвичай приносять у життя своїх близьких тепло, радість та затишок.

У 2026 році Олени святкують свої головні іменини кілька разів, орієнтуючись на дні пам'яті святих покровительок. Так, перші весняні дні ангела припадають на 19 березня та 21 травня. Обидві дати вшановують рівноапостольну царицю Олену Константинопольську, яка прославилася своїми добрими справами.

Літні іменини прихильники нової церковної традиції відзначатимуть 11 липня. У цей день, до речі, згадують рівноапостольну княгиню Ольгу, яка під час хрещення отримала саме ім'я Олена.

Також дні ангела власниць цього імені припадають на 24 липня та 10 серпня.

Осінні іменини Олени святкують 17 вересня, а завершує цей річний цикл свято 12 листопада.

Зауважимо, що кожна може обрати своєю покровителькою ту святу, день пам'яті якої розташований найближче до її дня народження.

Привітання з Днем ангела Олени 2026 / Колаж 24 Каналу

Нагадаємо, що ми вже публікували гарні привітання з Днем ангела Олени, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.